Неожиданный подвох: как покупка машины с рук через маркетплейс может обернуться сюрпризом без радости
Неожиданный подвох: как покупка машины с рук через маркетплейс может обернуться сюрпризом без радости

Опубликовано: 25 января 2026 20:54
 Проверено редакцией
Городовой ру

В последние годы всё больше жителей России интересуются покупкой автомобилей через крупные интернет-площадки. Такой способ приобретения подержанного транспорта связан с возможными дополнительными расходами и определёнными сложностями.

Специалисты предупреждают, что оформление сделки на маркетплейсе может привести к ощутимым финансовым потерям. Особенно это касается случаев, когда покупатель не может лично оценить состояние машины до принятия решения.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил:

«Автомобиль — товар дорогой. Его надо сначала потрогать, а потом уже думать о покупке. С маркетплейсами такое вряд ли возможно. Лично я предпочитаю не покупать кота в мешке и даже не хочу думать о заказе автомобиля на маркетплейсе».

Кроме того, если после доставки автомобиля покупатель решает отказаться от сделки, возвращать транспорт обратно придётся за свой счёт, а эта услуга может стоить довольно дорого. Для многих такой риск кажется неоправданным.

Автор:
Юлия Аликова
