От хандры до дивана: когда усталость и тревога — это сигнал

Психоэмоциональный ресурс истощается незаметно.

Человеку следует обратиться к врачу, если подавленное настроение, усиленная тревога и постоянная усталость длятся месяц или дольше, а организм начинает реагировать — исчезает аппетит и слабеют естественные потребности, рассказал РИА Новости Александр Сергиевич, врач-психиатр, доцент и заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета.

Как пояснил эксперт, подавленность, потеря интереса к жизни, хроническая усталость, высокий уровень тревоги и отсутствие мотивации продолжаются месяц и более.

Если тело подключается и отказывается от еды и питья, если инстинкты угасают, нет желания общаться. Могут обостриться старые болезни или возникнуть психосоматические проблемы. Это уже сигналы, что пора идтик специалисту.

По его мнению, эмоциональные ресурсы истощаются постепенно, и может наступить необратимая стадия.

«Организм говорит: "Стоп, мне уже ничего не надо". Человек сначала попадает в легкую степень депрессивного состояния, потом переходит в среднюю – ему ничего не хочется, не хочется мыться, готовить, ходить на работу, на учебу, он лежит на диване и просит не трогать его, не разговаривать с ним. Это как раз яркий пример того, что произошло истощение ресурса», — отметил Сергиевич.

Врач подчеркнул: без восполнения ресурсов состояние становится трудно корректировать, но начальные стадии депрессии успешно лечатся. Если страшно к психиатру, начните с невролога — он выявит эмоциональные нарушения и направит дальше.

Многих отпугивает визит к психиатру из-за страха попасть на учет. Но большинство диагнозов, вроде неврозов, тревоги или депрессии, учетными не являются.

Они не мешают водить, работать или получать права, данные не передают работодателям», успокоил Сергиевич. Он напомнил, что весь прошлый век в России психиатрию стигматизировали.