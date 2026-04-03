Вот что разряжает ваш телефон по ночам: 4 причины, о которых вы не догадывались
Вот что разряжает ваш телефон по ночам: 4 причины, о которых вы не догадывались

Опубликовано: 3 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Legion-Media
Знакомая ситуация: вы кладёте смартфон почти заряженным — а утром видите минус 10-20%.

Телефон не спит по-настоящему ночью. Автор Дзен-канала Pochinka_blog рассказал о четырёх моментах, которые разряжают ваш смартфон ночью.

Он спит, но работает

Экран погас — но внутри кипит жизнь:

  • сеть постоянно ловит сигнал (особенно при плохом приёме);
  • Wi-Fi и Bluetooth ищут устройства;
  • синхронизация обновляет почту, погоду и чаты;
  • GPS периодически проверяет местоположение.

Приложения, которые съедают заряд

Даже если вы их не открываете, они:

  • обновляются;
  • отправляют данные;
  • грузят рекламу;
  • отслеживают геолокацию.

Особенно активны мессенджеры, соцсети и банковские приложения.

Проверить это легко. Зайдите: Настройки — Батарея — Использование Если ночью съело много заряда — ограничьте фон или удалите приложения.

Главный враг — плохая связь

Слабый сигнал — повышенная нагрузка. Телефон буквально напрягается, чтобы удержать сеть, и может потерять до 20% за ночь.

Что делать:

  • включать авиарежим;
  • или отключать мобильную сеть и Wi-Fi на ночь.

Скрытые пробуждения системы

Некоторые процессы не дают смартфону уйти в глубокий сон:

  • облака (Google Drive, Dropbox);
  • резервные копии;
  • голосовые помощники;
  • автообновления.

Каждое пробуждение — это доли процента, но за ночь набегает много.

Выходит, что батарея садится ночью не из-за старого телефона, а из-за фоновых процессов, приложений и плохого сигнала.

Ранее мы писали о том, что нужно делать, если искрят электроприборы.

Автор:
Александр Асташкин
