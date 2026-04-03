Вот что разряжает ваш телефон по ночам: 4 причины, о которых вы не догадывались

Телефон не спит по-настоящему ночью. Автор Дзен-канала Pochinka_blog рассказал о четырёх моментах, которые разряжают ваш смартфон ночью.
Он спит, но работает
Экран погас — но внутри кипит жизнь:
- сеть постоянно ловит сигнал (особенно при плохом приёме);
- Wi-Fi и Bluetooth ищут устройства;
- синхронизация обновляет почту, погоду и чаты;
- GPS периодически проверяет местоположение.
Приложения, которые съедают заряд
Даже если вы их не открываете, они:
- обновляются;
- отправляют данные;
- грузят рекламу;
- отслеживают геолокацию.
Особенно активны мессенджеры, соцсети и банковские приложения.
Проверить это легко. Зайдите: Настройки — Батарея — Использование Если ночью съело много заряда — ограничьте фон или удалите приложения.
Главный враг — плохая связь
Слабый сигнал — повышенная нагрузка. Телефон буквально напрягается, чтобы удержать сеть, и может потерять до 20% за ночь.
Что делать:
- включать авиарежим;
- или отключать мобильную сеть и Wi-Fi на ночь.
Скрытые пробуждения системы
Некоторые процессы не дают смартфону уйти в глубокий сон:
- облака (Google Drive, Dropbox);
- резервные копии;
- голосовые помощники;
- автообновления.
Каждое пробуждение — это доли процента, но за ночь набегает много.
Выходит, что батарея садится ночью не из-за старого телефона, а из-за фоновых процессов, приложений и плохого сигнала.
