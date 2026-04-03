Рецепт салата "Аленушка": готовлю его за 10 минут - съедается еще быстрее, без добавки точно не обойтись
Рецепт салата "Аленушка": готовлю его за 10 минут - съедается еще быстрее, без добавки точно не обойтись

Опубликовано: 3 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как приготовить салат "Аленушка"

Порадовать семью очень просто, ведь для этого достаточно приготовить салат «Аленушка» с кукурузой и грибами. Портал «Городовой» представил рецепт этой вкуснятины, которая точно понравится каждому.

Ингредиенты:

  • кукуруза консервированная – 1 банка;
  • куриные яйца – 4 штуки;
  • шампиньоны консервированные – 1 банка;
  • огурец – 2 штуки;
  • майонез – по вкусу;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Яйца нужно отварить, остудить в воде, почистить и нарезать кубиками. С кукурузы и шампиньонов слить жидкость, переложить ингредиенты в салатник к яйцам.

Огурцы разрезать на две части, удалить семечки с помощью ложки, после чего измельчить. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, соль и перец. Обязательно попробовать салат на вкус, что позволит добиться баланса. Перед подачей поставить его в холодильник на несколько часов.

Отзывы хозяек:

«Я для этого салата майонез не использую. Заменяю его греческим йогуртом и лимонным соком. Получается не менее вкусно».

«Готовлю салат несколько раз в неделю. Очень довольна, ведь его можно сделать буквально за 10 минут, если не учитывать время варки яиц. Салата получается очень много, поэтому его хватит для всей семьи».

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
