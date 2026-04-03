Рецепт салата "Аленушка": готовлю его за 10 минут - съедается еще быстрее, без добавки точно не обойтись

Порадовать семью очень просто, ведь для этого достаточно приготовить салат «Аленушка» с кукурузой и грибами. Портал «Городовой» представил рецепт этой вкуснятины, которая точно понравится каждому.
Ингредиенты:
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- куриные яйца – 4 штуки;
- шампиньоны консервированные – 1 банка;
- огурец – 2 штуки;
- майонез – по вкусу;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Яйца нужно отварить, остудить в воде, почистить и нарезать кубиками. С кукурузы и шампиньонов слить жидкость, переложить ингредиенты в салатник к яйцам.
Огурцы разрезать на две части, удалить семечки с помощью ложки, после чего измельчить. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, соль и перец. Обязательно попробовать салат на вкус, что позволит добиться баланса. Перед подачей поставить его в холодильник на несколько часов.
Отзывы хозяек:
«Я для этого салата майонез не использую. Заменяю его греческим йогуртом и лимонным соком. Получается не менее вкусно».
«Готовлю салат несколько раз в неделю. Очень довольна, ведь его можно сделать буквально за 10 минут, если не учитывать время варки яиц. Салата получается очень много, поэтому его хватит для всей семьи».
