Когда дома есть пекинка и ветчина - готовлю салат за 10 минут: без варки ингредиентов - съедается на раз-два

Опубликовано: 2 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Когда дома есть пекинка и ветчина - готовлю салат за 10 минут: без варки ингредиентов - съедается на раз-два
Когда дома есть пекинка и ветчина - готовлю салат за 10 минут: без варки ингредиентов - съедается на раз-два
Как приготовить салат из пекинской капусты и ветчины

Пекинская капуста прекрасно подходит для приготовления быстрых салатов, которые не требуют варки. Портал «Городовой» советует обратить внимание на рецепт салата из пекинки и ветчины. Его можно сделать буквально за 10 минут.

Ингредиенты:

  • ветчина – 200 г;
  • пекинская капуста – 1 штука;
  • зеленый горошек – 1 банка;
  • болгарский перец – 1 штука;
  • майонез – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

Пекинскую капусту необходимо вымыть, мелко нашинковать и выложить в салатник. У ветчины убрать пленку, нарезать продукт соломкой. С горошка слить жидкость, выложить его к остальным ингредиентам.

У болгарского перца удалить плодоножку и семечки, мелко нарезать его. Перемешать все ингредиенты, добавить майонез и соль по вкусу. При необходимости жирный продукт можно заменить греческим йогуртом или сметаной. Перед подачей салат должен настояться в холодильнике.

Рекомендации:

«Салат получится более сочным, если после нарезки капусты помять ее руками. Также это делает вкус особенно свежим».

«При отсутствии пекинки можно воспользоваться обычной белокочанной капустой. Но важно резать ее еще более тонко».

«Для придания салату приятной кислинки можно добавить немного лимонного сока. Достаточно всего 1 ложки».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить салат из кукурузы и яиц.

Автор:
Полина Аксенова
