4 яйца да банка кукурузы – и через 8 минут подаем изумительно вкусный салат: домашних за уши не оттащить

Автор кулинарного блога "Вкусно и просто с Ноной" (18+) поделилась рецептом сытного салата на скорую руку. Готовится буквально за 8 минут. Получается настолько вкусным, что домашних за уши не оттащить от такого блюда. Выручит, когда нет сил и времени готовить: удачный вариант и для ужина, и для плотного перекуса.
Что потребуется:
- яйцо – 4 шт.;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- свежий огурец – 2 шт.;
- сыр твердых сортов – 150 граммов;
- зубчик чеснока – 2 шт.;
- сметана или майонез – 150 граммов или по вкусу;
- укроп – 3-5 веточек;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь отварим яйца вкрутую. Тем временем натрем сыр на крупной терке. Мелко порубим укроп. Все отправим в салатник.
Сварившиеся яйца нарежем кубиком. С кукурузы сольем жидкость. Огурцы нарежем соломкой. Все добавим к остальным ингредиентам.
Чеснок пропустим через пресс или измельчим ножом, смешаем со сметаной или майонезом. Заправим салат получившимся соусом. Посолим, поперчим блюдо по вкусу и подадим к столу.
Полезные советы:
- Чтобы салат не "поплыл", огурцы следует нарезать и добавлять в последнюю очередь, перед самой подачей. Иначе они дадут сок.
- Со сметаной салат получится более легким и нежным, а с майонезом – более сытным. По желанию сюда можно добавить 1 пачку крабовых палочек, нарезав их соломкой или разобрав на волокна. Тоже получится очень питательно и вкусно.
