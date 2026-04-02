4 яйца да банка кукурузы – и через 8 минут подаем изумительно вкусный салат: домашних за уши не оттащить
4 яйца да банка кукурузы – и через 8 минут подаем изумительно вкусный салат: домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 2 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного салата на скорую руку 

Автор кулинарного блога "Вкусно и просто с Ноной" (18+) поделилась рецептом сытного салата на скорую руку. Готовится буквально за 8 минут. Получается настолько вкусным, что домашних за уши не оттащить от такого блюда. Выручит, когда нет сил и времени готовить: удачный вариант и для ужина, и для плотного перекуса.

Что потребуется:

  • яйцо – 4 шт.;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • свежий огурец – 2 шт.;
  • сыр твердых сортов – 150 граммов;
  • зубчик чеснока – 2 шт.;
  • сметана или майонез – 150 граммов или по вкусу;
  • укроп – 3-5 веточек;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь отварим яйца вкрутую. Тем временем натрем сыр на крупной терке. Мелко порубим укроп. Все отправим в салатник.

Сварившиеся яйца нарежем кубиком. С кукурузы сольем жидкость. Огурцы нарежем соломкой. Все добавим к остальным ингредиентам.

Чеснок пропустим через пресс или измельчим ножом, смешаем со сметаной или майонезом. Заправим салат получившимся соусом. Посолим, поперчим блюдо по вкусу и подадим к столу.

Полезные советы:

  • Чтобы салат не "поплыл", огурцы следует нарезать и добавлять в последнюю очередь, перед самой подачей. Иначе они дадут сок.
  • Со сметаной салат получится более легким и нежным, а с майонезом – более сытным. По желанию сюда можно добавить 1 пачку крабовых палочек, нарезав их соломкой или разобрав на волокна. Тоже получится очень питательно и вкусно.

Ранее мы поделились рецептом сытного и вкусного салата "Сытый зять".

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
