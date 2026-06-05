О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус

Эти кабачковые мини-пиццы стали настоящим хитом на моей кухне. Вместо теста здесь нежные кружочки кабачка, а сверху — томатный соус, расплавленный сыр и ароматные травы. Получается настолько вкусно, что исчезают они быстрее, чем обычная пицца.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Простые рецепты".
Ингредиенты:
- кабачки — 500 г,
- моцарелла или любой мягкий сыр — 120 г,
- томатный соус или густая пассата — 120 г,
- орегано — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
- свежая зелень — для подачи.
Приготовление
Кабачки тщательно мою и нарезаю кружочками толщиной около 1 см. Противень застилаю бумагой для выпечки и раскладываю кабачки в один слой.
Слегка смазываю каждый кружочек маслом, посыпаю солью и чёрным перцем. Отправляю противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. За это время кабачки становятся мягче и избавляются от лишней влаги.
Пока основа запекается, подготавливаю начинку. Сыр нарезаю небольшими кусочками или натираю на тёрке. В томатный соус добавляю немного орегано, при желании щепотку сушёного базилика и чеснока. Всё хорошо перемешиваю.
Достаю кабачки из духовки.
На каждый кружочек выкладываю немного томатного соуса, а сверху распределяю сыр. Возвращаю противень в духовку ещё на 5-7 минут.
Готовлю до тех пор, пока сыр полностью не расплавится и слегка не подрумянится. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 30 минут
Личный опыт
Мне нравится экспериментировать с начинкой. Так что иногда я добавляю немного ветчины, маслин или помидоров черри.
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