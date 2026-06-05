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О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус

Опубликовано: 5 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус
О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус
Городовой ру
Когда хочется чего-то вкусного, лёгкого и по-летнему ароматного.

Эти кабачковые мини-пиццы стали настоящим хитом на моей кухне. Вместо теста здесь нежные кружочки кабачка, а сверху — томатный соус, расплавленный сыр и ароматные травы. Получается настолько вкусно, что исчезают они быстрее, чем обычная пицца.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Простые рецепты".

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г,
  • моцарелла или любой мягкий сыр — 120 г,
  • томатный соус или густая пассата — 120 г,
  • орегано — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу,
  • свежая зелень — для подачи.

Приготовление

Кабачки тщательно мою и нарезаю кружочками толщиной около 1 см. Противень застилаю бумагой для выпечки и раскладываю кабачки в один слой.

О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус - image 1
О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус - image 1

Слегка смазываю каждый кружочек маслом, посыпаю солью и чёрным перцем. Отправляю противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. За это время кабачки становятся мягче и избавляются от лишней влаги.

Пока основа запекается, подготавливаю начинку. Сыр нарезаю небольшими кусочками или натираю на тёрке. В томатный соус добавляю немного орегано, при желании щепотку сушёного базилика и чеснока. Всё хорошо перемешиваю.

Достаю кабачки из духовки.

На каждый кружочек выкладываю немного томатного соуса, а сверху распределяю сыр. Возвращаю противень в духовку ещё на 5-7 минут.

Готовлю до тех пор, пока сыр полностью не расплавится и слегка не подрумянится. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Мне нравится экспериментировать с начинкой. Так что иногда я добавляю немного ветчины, маслин или помидоров черри.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальный аджарский хачапури с яйцом.

Автор:
Александр Асташкин
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