Эти кабачковые мини-пиццы стали настоящим хитом на моей кухне. Вместо теста здесь нежные кружочки кабачка, а сверху — томатный соус, расплавленный сыр и ароматные травы. Получается настолько вкусно, что исчезают они быстрее, чем обычная пицца.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Простые рецепты".

Ингредиенты:

кабачки — 500 г,

моцарелла или любой мягкий сыр — 120 г,

томатный соус или густая пассата — 120 г,

орегано — по вкусу,

соль — по вкусу,

чёрный перец — по вкусу,

свежая зелень — для подачи.

Приготовление

Кабачки тщательно мою и нарезаю кружочками толщиной около 1 см. Противень застилаю бумагой для выпечки и раскладываю кабачки в один слой.

О жирной пицце забыл давно: как приготовить кабачковые мини-пиццетты — здоровый перекус - image 1

Слегка смазываю каждый кружочек маслом, посыпаю солью и чёрным перцем. Отправляю противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. За это время кабачки становятся мягче и избавляются от лишней влаги.

Пока основа запекается, подготавливаю начинку. Сыр нарезаю небольшими кусочками или натираю на тёрке. В томатный соус добавляю немного орегано, при желании щепотку сушёного базилика и чеснока. Всё хорошо перемешиваю.

Достаю кабачки из духовки.

На каждый кружочек выкладываю немного томатного соуса, а сверху распределяю сыр. Возвращаю противень в духовку ещё на 5-7 минут.

Готовлю до тех пор, пока сыр полностью не расплавится и слегка не подрумянится. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 30 минут

Личный опыт

Мне нравится экспериментировать с начинкой. Так что иногда я добавляю немного ветчины, маслин или помидоров черри.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальный аджарский хачапури с яйцом.