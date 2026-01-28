Купил сыр «Красная цена», и это не стыдно: вот что я беру без зазрения совести, а что обхожу стороной

Вопрос экономии на продуктах питания неизбежно затрагивает тему товаров собственных торговых марок (СТМ). В частности, бренд «Красная цена» в сетевых магазинах вызывает полярные мнения — от полного неприятия до лояльности.

Одно из мнений, высказанных вслух, гласит:

“Такие товары — для бедных, ты же не безработная, не пенсионерка. Не позорься”.

Однако практика показывает, что подход к выбору должен быть избирательным, а экономия — разумной.

Избирательный подход: от супа до консервации

Необходимость приобрести сметану и дрожжи привела к неизбежному сравнению ценников. В то время как молоко марки “Станция молочная” (2,5%) устраивает, сметана и творог этой же фирмы, по мнению наблюдателя, не выдерживают критики.

Приобретение же лаврового листа, горошка и сухарей под маркой “Красная цена” было продиктовано прагматизмом:

“Они нормальные, так зачем переплачивать лишние 20-30 рублей?”.

Отказ следовать совету подруги и убрать эти товары с полки аргументировался просто:

“Горошек и лавровый лист в супе меня и такие устраивают”.

Ключевой тезис — не стоит судить о бренде в целом, важно “смотреть, что покупать, различать нормальные на вкус и по составу продукты, и плохие”. Экономия, как утверждается, не является поводом для стыда, ведь “доходы тоже разные у всех”.

Продукты-отличники: что брать без сожаления

Ассортимент, который регулярно оказывается в корзине без лишних раздумий, включает базовые, наименее подверженные вкусовым искажениям продукты.

К ним относятся: специи — лавровый лист и горошек, растительное масло (которое “ни разу не подвело, даже в консервации”), яйца, макароны, крупы (рис, греча), мука, а также изюм и овсяные хлопья. Сухари, баранки и овсяное печенье также попадают в категорию приемлемых покупок.

Отдельного внимания заслуживает сыр.

“Беру нечасто, сравниваю цены, и “Голландский” сыр марки “Красная цена” оказался не только менее дорогим, но и нормальным на вкус”.

Признается, что это сырный продукт, но он не содержит растительных жиров и адекватно ведет себя в пицце — это экономия, которую можно себе позволить.

Необычное применение нашла “кока-кола” от СТМ: она используется не для питья, а для хозяйственных нужд. Эта “черная жижа из бутылки отбеливает раковину и унитаз получше любого геля”, а также успешно справляется с налетом и ржавчиной.

Категория “Обход”: товары, требующие внимания

Существует список продуктов, которые лучше оставить на полке, несмотря на низкую цену. К этой категории относятся скоропортящиеся товары и полуфабрикаты, где качество сырья играет решающую роль.

Сюда вошли: сосиски, колбаса, курица, фарш, котлеты и другие полуфабрикаты.

Рыбные консервы и шпроты, а также молочная продукция — творог, сметана, сливочное масло, молоко, йогурт, зефир и мороженое — также попадают в список нежелательных к покупке товаров.

Разница в позиционировании и упаковке

Общее правило для экономного покупателя — регулярно сравнивать цены на базовые продукты в разных сетях, независимо от бренда. Однако, при анализе СТМ, необходимо помнить о причинах их дешевизны.

Низкая цена обусловлена производством большими партиями, отказом от дорогостоящей рекламы и использованием “неказистой упаковки”.

Читая этикетку, особенно графу “производитель”, можно обнаружить, что многие товары собственного бренда выпускаются известными изготовителями.

Поэтому, как заключает наблюдатель, не стоит воспринимать эти продукты как “еду для бедных” — для малообеспеченных слоёв населения это “звучит более этично”.

