2 ведра на кв. м – и почва превратится в чернозем: забудьте про навоз – этот рецепт сделает землю пуховой
2 ведра на кв. м – и почва превратится в чернозем: забудьте про навоз – этот рецепт сделает землю пуховой

Опубликовано: 15 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
Как улучшить почву с помощью опилок

В поисках доступных способов улучшить землю на участке многие садоводы обращают внимание на опилки. Этот материал легко найти, а часто и получить бесплатно на ближайшей пилораме.

В то время как цены на традиционные удобрения растут, опилки становятся привлекательной альтернативой. Конечно, важно понимать, что это не еда для растений, а ценная подкормка для здоровья самой земли.

Польза опилок

В опилках содержатся углерод и органика, которые служат идеальной средой для размножения почвенных бактерий. Микроорганизмы создают гумус, когда перерабатывают древесину.

В то же время микробам для работы требуется азот, и они начинают активно забирать его из почвы. Поэтому свежие опилки вносить нельзя, иначе в ближайшие пару лет растения будут страдать от голода.

Как правильно подготовить и использовать

Необходимо обогатить опилки азотом. Их следует рассыпать на пленке, пролить раствором мочевины (250 г на ведро воды), накрыть и оставить на 2 недели. Как только масса потемнеет, она готова к использованию.

После этого можно заложить опилки в компост с травой, золой и мочевиной. К следующему сезону получится готовое питательное удобрение без риска для растений.

Экспресс-метод

Когда ждать некогда, можно приготовить питательную смесь для немедленного внесения. На одно ведро опилок следует добавить:

  • 40 г аммиачной селитры;
  • 40 г суперфосфата;
  • 10 г сульфата калия.

Эту смесь проливают водой и заделывают в почву из расчета 2 ведра на квадратный метр. Важно помнить: этот «коктейль» предназначен для питания почвенной живности, а не самих растений. Основные удобрения для культур вносятся дополнительно.

Польза для почвы и распространенные мифы

Опилки отлично улучшают структуру почвы: на тяжелых грунтах делают землю рыхлой, на песчаных - помогают удерживать влагу. Однако многие боятся, что опилки закисляют землю.

Но это миф. Чтобы изменить кислотность, их нужно вносить годами в огромных количествах. А вот для зимнего укрытия растений опилки действительно не годятся, поскольку они намокают и превращаются в ледяной панцирь. Лучше использовать их как мульчу по прогретой земле или заделывать в почву, сообщает "Цветочная няша".

Ранее "Городовой" рассказал, какие сидераты сеять весной.

Автор:
Евгения Сухова
