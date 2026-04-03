Беру шляпку 1 гриба: Получаю огромную грибную ферму прямо на даче - чудо из чудес

Советы по выращиванию грибов на участке.

Мало кто из дачников знает, как вырастить на своём участке грибы. Кажется, что дело это нереальное, а на самом деле - вполне выполнимое. На канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, как добиться шикарного результата.

Понадобится шляпка созревшего взрослого гриба, лучше брать белый или подберёзовик. Если вы нашли его прямо на своей даче под древом - то вообще отлично, выше шансы, что при посеве под этим деревом вам удастся организовать мини-ферму грибов.

Шляпку перемалываем на ручной мясорубке, массу отправляем в бутыль, заливаем водой. Добавляем 2 столовые ложки сухих дрожжей. Настаивать будем примерно месяц, это нужно для активации грибных спор.

За это время на дно бутыли осядет мякоть гриба, её можно убрать, роли в выращивании она не играет. А вот верхний слой жидкости с грибными спорами оставляем.

Нужно понимать, что споры в шляпке гриба расположены в огромных количествах, посевного материала получится много. Выливаем содержимое бутыли в большую бочку с водой, перемешиваем.

Теперь можно поливать состав под деревьями, так мы сеем грибы. Можно сделать это хоть на своей даче, хоть на соседней лесной полянке. В скором времени вас ожидает чудо, из земли начнут появляться молодые грибы.

Самое сложное в этом деле - процесс активации спор, а в остальном нет ничего хитрого, каждому дачнику под силу посеять грибы на своём участке и собрать шикарный урожай.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно вырастить вкусную сладкую смородину на своей даче, хитрость - во внесении удобрений и подкормок.