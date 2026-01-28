Городовой / Полезное / Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш
Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш

Опубликовано: 28 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
фарш
Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш
Фото: Городовой.ру

Одна из главных дилемм при приготовлении котлет — сколько же соли добавить в фарш, чтобы они не получились ни безвкусными, ни пересоленными. Шеф-повар Антон Сальников называет точные пропорции, которые помогут добиться идеального баланса.

Точные цифры на килограмм фарша

Эксперт советует придерживаться чёткой меры: 9-10 граммов соли и 1-2 грамма чёрного молотого перца на килограмм мясной основы. Это примерно 1,5-2 чайные ложки соли без горки и ¼ - ½ чайной ложки перца.

Почему важно солить сразу

«Соль всегда нужно добавлять вначале. Уйдёт влага во время жарки, соль останется. Это надо понимать», — поясняет шеф. Если посолить готовые котлеты в тарелке, соль останется только на поверхности. Добавленная в фарш, она равномерно распределится по всему объёму мяса и подчеркнёт его вкус изнутри. Такой простой расчёт избавит от необходимости «спасать» блюдо в процессе жарки или досаливать его после.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
