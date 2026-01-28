Ни грамма больше: повар рассказал, сколько соли и перца можно добавить в фарш

Одна из главных дилемм при приготовлении котлет — сколько же соли добавить в фарш, чтобы они не получились ни безвкусными, ни пересоленными. Шеф-повар Антон Сальников называет точные пропорции, которые помогут добиться идеального баланса.
Точные цифры на килограмм фарша
Эксперт советует придерживаться чёткой меры: 9-10 граммов соли и 1-2 грамма чёрного молотого перца на килограмм мясной основы. Это примерно 1,5-2 чайные ложки соли без горки и ¼ - ½ чайной ложки перца.
Почему важно солить сразу
«Соль всегда нужно добавлять вначале. Уйдёт влага во время жарки, соль останется. Это надо понимать», — поясняет шеф. Если посолить готовые котлеты в тарелке, соль останется только на поверхности. Добавленная в фарш, она равномерно распределится по всему объёму мяса и подчеркнёт его вкус изнутри. Такой простой расчёт избавит от необходимости «спасать» блюдо в процессе жарки или досаливать его после.