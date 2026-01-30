Городовой / Полезное / Белый налёт на сыровяленой колбасе: съедобная плесень или её нужно смывать?
Белый налёт на сыровяленой колбасе: съедобная плесень или её нужно смывать?

Опубликовано: 30 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Изысканная каталонская колбаса фуэт — желанный гость на фуршетах и сырной тарелке. Но многих смущает её беловатое покрытие. Стоит ли его удалять? Вопрос вызвал оживлённые споры, и специалисты дали на него чёткий ответ.

Что это за налёт?

Тонкая оболочка колбасы в процессе созревания покрывается светлым слоем. Это не мука и не соль, а благородная плесень Penicillium nalgiovense. Она играет важную роль: защищает продукт от вредных микробов, выступая природным консервантом, и формирует его уникальный вкус и аромат. Этот слой полностью безопасен для еды.

Решение, убирать его или нет, зависит только от ваших вкусов. Многие едят колбасу как есть, другие — предпочитают её очистить, как иногда поступают с корочкой камамбера.

Как правильно снять оболочку?

Для тех, кто хочет очистить фуэт, шеф-повар Хосеба Аргиньяно дал совет. Сделайте неглубокий надрез вдоль колбасы. Затем оберните её бумажным полотенцем, слегка смоченным водой, и оставьте на 10 минут. Оболочка станет мягче, и вы сможете легко её снять, после чего промокните колбасу насухо.

В сети можно встретить способ очистки под струёй воды, но профессионалы, например, каталонский мясник Ориоль Рибо, такой метод не одобряют.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
