От пакета до свалки: 5 ошибок в магазине, которые мы повторяем каждый день

Что мы делаем не так у полок с продуктами

Поход в супермаркет кажется обычной рутиной. Но если присмотреться, за блестящими упаковками и акционными ценниками скрываются привычки, которые вредят планете.

Автор канала "Просто о жизни и воспитании" перечислил самые частые ошибки покупателей.

Яйца в пластике, а не в картоне

Вспененная упаковка выглядит чистой и надежной. Но за этим удобством скрывается большая проблема для экологии.

Картонная упаковка - это переработанный материал, который можно использовать снова. Да, не все переработчики берут такой картон, но каждый раз, выбирая его, вы даете шанс этому материалу на вторую жизнь.

Молоко в тетрапаке, а не в пластике или стекле

Тетрапак кажется удобным: налил, закрыл, положил в сумку. Но внутри - сложная конструкция из бумаги, пластика и алюминия. Разобрать ее для переработки сложно и дорого.

Пластиковая бутылка перерабатывается проще. А стекло - еще лучше. Выбирая стекло, вы делаете мир чуточку чище.

Соусы и сгущенка в дойпаках

Мягкие пакеты для кетчупа, майонеза, меда или детского питания - кошмар для переработчиков. В них смешано несколько видов пластика, плюс складки, которые невозможно отмыть. Такую упаковку почти никто не принимает.

Если есть выбор - берите стеклянную банку или пластиковое ведерко.

Готовая упаковка там, где можно взять на развес

Фрукты, овощи, крупы, мясо - все это часто продается уже в пластике. Но вы платите не только за продукт, но и за упаковку, которая отправится на свалку.

Один лишний пакет - мелочь. Тысячи таких пакетов - уже гора.

Каждый фрукт в отдельный пакетик

Одно яблоко, один лимон - и в разные пластиковые пакеты. В этом нет никакой необходимости. Такой пакет будет разлагаться почти 500 лет. Лучше завести многоразовые мешочки. Их можно купить или сшить самим. Это маленький, но очень важный шаг против мусора.

Все эти советы работают только вместе с сортировкой отходов. Забота о планете начинается с малого: какой пакет взять, какой продукт положить в корзину, где выбрать стекло вместо пластика. Это не просто покупки. Это маленькие, но очень значимые шаги к миру.

