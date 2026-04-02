Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое качество воздуха в Санкт-Петербурге на сегодняшний день?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое качество воздуха в Санкт-Петербурге на сегодняшний день?

Опубликовано: 2 апреля 2026 16:40
 Проверено редакцией
проспект
Global Look Press/ Belkin Alexey
По данным на 2 апреля 2026 года, в Санкт-Петербурге наблюдались неблагоприятные метеоусловия, которые способствовали накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Главный синоптик города Александр Колесов прогнозировал безветрие и застой воздуха 2 и 3 апреля, что сказывается на скоплении выхлопных газов и промышленных выбросов.

Текущая ситуация

По информации МЧС, в эти дни в городе ожидается высокий уровень загрязнения воздуха, особенно опасный для людей с повышенной чувствительностью (астматиков, аллергиков, сердечных больных). Рекомендуется сократить время пребывания на улице, не открывать окна, особенно на нижних этажах рядом с оживлёнными трассами.

Основной проблемой стали мелкодисперсные частицы PM2.5 — мельчайшая пыль от сжигания топлива и работы моторов, которая способна проникать в лёгкие и кровеносную систему. Также в воздухе может повышаться концентрации диоксида азота (NO2) и других загрязнителей.

Причины ухудшения качества воздуха

Безветрие и температурная инверсия — ключевые метеорологические факторы. При отсутствии ветра загрязнители не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Температурная инверсия (когда тёплый воздух задерживает холодный у поверхности земли) усугубляет ситуацию, препятствуя вертикальному перемешиванию воздуха.

Система мониторинга

Качество воздуха в городе отслеживают:

  • Государственные станции ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Они фиксируют содержание вредных веществ в воздухе.
  • Автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха (АСМ-АВ) Комитета по природопользованию. Включает 25 автоматических станций во всех 18 районах города. Каждые 20 минут измеряются концентрации PM2.5, PM10, диоксида серы (SO2), оксида углерода (CO), диоксида азота (NO2), озона (O3) и других веществ.
  • Передвижные лаборатории. Используются для оперативных проверок.

Данные с станций сравниваются с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), установленными СанПиН.

Районы с разным качеством воздуха

Качество воздуха в Санкт-Петербурге неоднородно и зависит от района:

  • Наиболее загрязнённые: центральные и восточные районы (Адмиралтейский, Центральный, Красногвардейский, Невский). Здесь высокая плотность застройки, интенсивное движение транспорта, наличие промышленных зон и ТЭЦ.
  • Более чистые: Курортный район (благодаря хвойным лесам и морскому воздуху), Петродворцовый и Пушкинский районы (из-за обилия парков и отсутствия крупных промышленных предприятий).

Для отслеживания качества воздуха в реальном времени можно использовать экологический портал Санкт-Петербурга или сервисы вроде Яндекс Погоды, которые показывают индекс качества воздуха (AQI).

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью