Реставрация иконы Петербурга: Дом Зингера обновят с новым остеклением и мозаикой

Специалисты заменят в лестницы и ходовые мостки, отреставрируют купола, световые фонари, обновят армиллярную сферу.

В Санкт-Петербурге начнут реставрацию Дома Зингера. В ходе работ отремонтируют лицевые фасады, кровлю, купола, армиллярную сферу и фундаменты.

Об этом сообщил сайт комитета по охране памятников. Речь идет об акте историко-культурной экспертизы, подготовленном компанией ООО «СевЗап ПБ».

Кроме того, в здании появится новое остекление, а также отремонтируют мозаичное покрытие пола под куполом.