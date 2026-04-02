Городовой / Город / Реставрация иконы Петербурга: Дом Зингера обновят с новым остеклением и мозаикой
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Реставрация иконы Петербурга: Дом Зингера обновят с новым остеклением и мозаикой

Опубликовано: 2 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Реставрация иконы Петербурга: Дом Зингера обновят с новым остеклением и мозаикой
Реставрация иконы Петербурга: Дом Зингера обновят с новым остеклением и мозаикой
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Специалисты заменят в лестницы и ходовые мостки, отреставрируют купола, световые фонари, обновят армиллярную сферу.

В Санкт-Петербурге начнут реставрацию Дома Зингера. В ходе работ отремонтируют лицевые фасады, кровлю, купола, армиллярную сферу и фундаменты.

Об этом сообщил сайт комитета по охране памятников. Речь идет об акте историко-культурной экспертизы, подготовленном компанией ООО «СевЗап ПБ».

Эксперты заменят лестницы и ходовые мостки, восстановят купола со световыми фонарями, обновят армиллярную сферу.

Кроме того, в здании появится новое остекление, а также отремонтируют мозаичное покрытие пола под куполом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
