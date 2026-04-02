Петербург готовится к навигации: названа точная дата открытия водных путей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург готовится к навигации: названа точная дата открытия водных путей

Опубликовано: 2 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Однако летний сезон навигации открыли еще 26 марта.

С 15 апреля в Санкт-Петербурге разрешено движение судов по водным путям. Это следует из постановления правительства, размещенного в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Документ предписывает открыть акватории города для навигации с 8:00 15 апреля 2026 года.

Ранее ответственных обязали уведомить Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, ГУ МЧС по Петербургу, Главное управление Росгвардии и другие структуры.

Контроль за исполнением поручения заместителю председателя Комитета по транспорту Алексею Гончарову.

Напомним, летний навигационный сезон стартовал 26 марта, но работает лишь одна судоходная компания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью