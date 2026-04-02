Петербург готовится к навигации: названа точная дата открытия водных путей

С 15 апреля в Санкт-Петербурге разрешено движение судов по водным путям. Это следует из постановления правительства, размещенного в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.
Документ предписывает открыть акватории города для навигации с 8:00 15 апреля 2026 года.
Ранее ответственных обязали уведомить Управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, ГУ МЧС по Петербургу, Главное управление Росгвардии и другие структуры.
Контроль за исполнением поручения заместителю председателя Комитета по транспорту Алексею Гончарову.
Напомним, летний навигационный сезон стартовал 26 марта, но работает лишь одна судоходная компания.