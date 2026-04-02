Городовой / Полезное / Сытный салат "Принц": всего 5 ингредиентов, а вкус — как в ресторане
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сытный салат "Принц": всего 5 ингредиентов, а вкус — как в ресторане

Опубликовано: 2 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Сытный салат "Принц": всего 5 ингредиентов, а вкус — как в ресторане
Сытный салат "Принц": всего 5 ингредиентов, а вкус — как в ресторане
Городовой ру
Настоящий хит среди салатов.

Тот самый салат, рецепт которого просят уже после первой ложки. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты

говядина — 500 г, маринованные огурцы — 200 г, яйца — 4 шт., грецкие орехи — 100 г, чеснок — 2-3 зубчика, майонез — по вкусу, соль.

Приготовление

Заранее отвариваю говядину до готовности и полностью остужаю. Яйца отвариваю вкрутую.

Остывшее мясо нарезаю соломкой или разбираю на волокна. Огурцы и яйца режу небольшим кубиком. Чеснок измельчаю и смешиваю с огурцами. Грецкие орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат, затем измельчаю в крошку.

Салат собираю слоями. Сначала выкладываю половину говядины и слегка смазываю майонезом. Затем слой огурцов с чесноком, снова немного майонеза, потом яйца.

Повторяю слои ещё раз и завершаю оставшимися яйцами. Сверху щедро посыпаю орехами и слегка прижимаю их ложкой.

Убираю салат в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он хорошо пропитался и стал ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 30 минут + 1-2 часа на охдаждение

Ранее мы писали о том, как приготовить три разных варианта вкусных горячих бутербродов.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 3
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью