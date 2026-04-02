Сытный салат "Принц": всего 5 ингредиентов, а вкус — как в ресторане

Тот самый салат, рецепт которого просят уже после первой ложки. Способом приготовления поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты
говядина — 500 г, маринованные огурцы — 200 г, яйца — 4 шт., грецкие орехи — 100 г, чеснок — 2-3 зубчика, майонез — по вкусу, соль.
Приготовление
Заранее отвариваю говядину до готовности и полностью остужаю. Яйца отвариваю вкрутую.
Остывшее мясо нарезаю соломкой или разбираю на волокна. Огурцы и яйца режу небольшим кубиком. Чеснок измельчаю и смешиваю с огурцами. Грецкие орехи слегка подсушиваю на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат, затем измельчаю в крошку.
Салат собираю слоями. Сначала выкладываю половину говядины и слегка смазываю майонезом. Затем слой огурцов с чесноком, снова немного майонеза, потом яйца.
Повторяю слои ещё раз и завершаю оставшимися яйцами. Сверху щедро посыпаю орехами и слегка прижимаю их ложкой.
Убираю салат в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы он хорошо пропитался и стал ещё вкуснее.
Примерное время приготовления: 30 минут + 1-2 часа на охдаждение
