Эти горячие бутерброды запали в душу: 3 варианта, которые легко заменят ужин
Эти горячие бутерброды запали в душу: 3 варианта, которые легко заменят ужин

Опубликовано: 1 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Минимум продуктов, максимум вкуса.

Сразу три варианта вкусных горячих бутербродов, которые вам захочется приготовить уже сегодня. Рецептами поделился автор Дзен-канала Zmievskie.

Классические бутерброды

Ингредиенты

хлеб, сливочное масло, ветчина, сыр твёрдый, чёрный перец

Приготовление

Сначала я подсушиваю хлеб на сухой сковороде или в тостере. Смазываю его тонким слоем сливочного масла.

Выкладываю ветчину, сверху — сыр. Отправляю в духовку при 180°C на 7-10 минут, пока сыр не расплавится. В конце добавляю немного чёрного перца.

Получается простая база, которая всегда выручает.

Итальянский бутерброд — свежий и ароматный

Ингредиенты

чиабатта или плотный хлеб, моцарелла, помидоры — 1-2 шт., соус песто, оливковое масло, соль

Приготовление

Хлеб сбрызгиваю оливковым маслом и слегка подсушиваю. Намазываю песто, выкладываю ломтики помидоров, немного солю.

Сверху добавляю моцареллу. Запекаю при 180°C около 8-10 минут. После духовки иногда добавляю ещё немного песто.

Сытные бутерброды — заменяют полноценный обед

Ингредиенты

хлеб, куриное филе, бекон, сыр (чеддер или гауда), соус (барбекю или горчичный), растительное масло

Приготовление

Куриное филе обжариваю до готовности с солью. Бекон подрумяниваю отдельно. Хлеб слегка подсушиваю и смазываю соусом.

Выкладываю курицу, бекон и сверху сыр. Отправляю в духовку до расплавления сыра.

Примерное время приготовления: 5 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Мексика" за 6 минут.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
