Эти горячие бутерброды запали в душу: 3 варианта, которые легко заменят ужин

Сразу три варианта вкусных горячих бутербродов, которые вам захочется приготовить уже сегодня. Рецептами поделился автор Дзен-канала Zmievskie.
Классические бутерброды
Ингредиенты
хлеб, сливочное масло, ветчина, сыр твёрдый, чёрный перец
Приготовление
Сначала я подсушиваю хлеб на сухой сковороде или в тостере. Смазываю его тонким слоем сливочного масла.
Выкладываю ветчину, сверху — сыр. Отправляю в духовку при 180°C на 7-10 минут, пока сыр не расплавится. В конце добавляю немного чёрного перца.
Получается простая база, которая всегда выручает.
Итальянский бутерброд — свежий и ароматный
Ингредиенты
чиабатта или плотный хлеб, моцарелла, помидоры — 1-2 шт., соус песто, оливковое масло, соль
Приготовление
Хлеб сбрызгиваю оливковым маслом и слегка подсушиваю. Намазываю песто, выкладываю ломтики помидоров, немного солю.
Сверху добавляю моцареллу. Запекаю при 180°C около 8-10 минут. После духовки иногда добавляю ещё немного песто.
Сытные бутерброды — заменяют полноценный обед
Ингредиенты
хлеб, куриное филе, бекон, сыр (чеддер или гауда), соус (барбекю или горчичный), растительное масло
Приготовление
Куриное филе обжариваю до готовности с солью. Бекон подрумяниваю отдельно. Хлеб слегка подсушиваю и смазываю соусом.
Выкладываю курицу, бекон и сверху сыр. Отправляю в духовку до расплавления сыра.
Примерное время приготовления: 5 минут
