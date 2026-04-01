Когда нет времени на варку: Готовлю салат "Мексика" за 6 минут - нарезала и подаю на стол

Когда на приготовление салата времени нет совсем, например, гости пришли без приглашения, то стоит приготовить блюдо "Мексика".
Вам не придётся варить продукты - нарезать, смешать и можно подавать к столу, вариант приготовления дали на канале "Простые рецепты".
Для приготовления вкусного салата "Мексика" нужны такие продукты:
- 200 г копчёной колбасы;
- 200 г твёрдого сыра;
- 2 болгарских перца среднего размера;
- 3 свежих помидора;
- 1 солёный огурчик;
- 1 пучок свежего зелёного лука;
- 1 банка кукурузы;
- майонез для заправки;
- соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Приготовление вкусного салата по шагам
- Колбасу чистим от шкурки и нарезаем длинными тонкими ломтиками.
- Сыр натираем на крупной тёрке (чтобы он не прилипал, можно намазать тёрку с 2 сторон растительным маслом).
- Болгарский перец чистим от зёрен и плодоножек, затем нарезаем длинными кусочками средней ширины.
- Помидоры режем, если выделилось много сока, его можно слить, иначе салат будет водянистым.
- Огурец нарезаем и также убираем выделившийся сок.
- С кукурузы сливаем жидкость, зёрна перекладываем в салатник.
- Салат заправляем майонезом, по своему вкусу добавляем соль и перец. Много солить не нужно, сыр, колбаса и огурец дают достаточно много соли.
- Перемешиваем все ингредиенты салатнике - и блюдо готово.
Салат "Мексика" будет готов за рекордно короткое время, не более 6-8 минут, а съедят гости его ещё быстрее, такой он невероятно вкусный! Можно поставить его и на стол к ужину, ваши домашние придут от блюда в полный восторг.
