Городовой / Полезное / Когда нет времени на варку: Готовлю салат "Мексика" за 6 минут - нарезала и подаю на стол
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Когда нет времени на варку: Готовлю салат "Мексика" за 6 минут - нарезала и подаю на стол

Опубликовано: 1 апреля 2026 07:32
 Проверено редакцией
Рецепт вкусного салата без варки продуктов.

Когда на приготовление салата времени нет совсем, например, гости пришли без приглашения, то стоит приготовить блюдо "Мексика".

Вам не придётся варить продукты - нарезать, смешать и можно подавать к столу, вариант приготовления дали на канале "Простые рецепты".

Для приготовления вкусного салата "Мексика" нужны такие продукты:

  • 200 г копчёной колбасы;
  • 200 г твёрдого сыра;
  • 2 болгарских перца среднего размера;
  • 3 свежих помидора;
  • 1 солёный огурчик;
  • 1 пучок свежего зелёного лука;
  • 1 банка кукурузы;
  • майонез для заправки;
  • соль и чёрный молотый перец - по вкусу.

Приготовление вкусного салата по шагам

  1. Колбасу чистим от шкурки и нарезаем длинными тонкими ломтиками.
  2. Сыр натираем на крупной тёрке (чтобы он не прилипал, можно намазать тёрку с 2 сторон растительным маслом).
  3. Болгарский перец чистим от зёрен и плодоножек, затем нарезаем длинными кусочками средней ширины.
  4. Помидоры режем, если выделилось много сока, его можно слить, иначе салат будет водянистым.
  5. Огурец нарезаем и также убираем выделившийся сок.
  6. С кукурузы сливаем жидкость, зёрна перекладываем в салатник.
  7. Салат заправляем майонезом, по своему вкусу добавляем соль и перец. Много солить не нужно, сыр, колбаса и огурец дают достаточно много соли.
  8. Перемешиваем все ингредиенты салатнике - и блюдо готово.

Салат "Мексика" будет готов за рекордно короткое время, не более 6-8 минут, а съедят гости его ещё быстрее, такой он невероятно вкусный! Можно поставить его и на стол к ужину, ваши домашние придут от блюда в полный восторг.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно отличить натуральный сыр из молока от химического сырного продукта, стоит освоить простые хитрости.

Автор:
Марина Котова
