Ноль пальмы и химии: как отличить настоящий сыр от сырного продукта – 5 главных признаков

5 признаков натурального сыра

Сегодня в супермаркетах представлен богатый ассортимент сыров разных брендов и производителей. Безусловно, среди них есть качественные продукты, а есть их имитация или подделка. Как отличить натуральный сыр от сырного продукта, объяснила автор Дзен-канала "Тарелка/Рецепты" (18+).

По словам эксперта, есть 5 верных признаков, которые указывают на качественный продукт.

Первый признак

Первым делом важно прочитать состав. Натуральный сыр изготавливают из молока, сычужного фермента и закваски. Сюда же могут добавлять хлористый кальций и соль. Сыр в вакуумной упаковке лучше не покупать: он может быть не очень свежим.

Второй признак

При возможности лучше попросить продавца отрезать кусочек сыра. Если появятся трещины и белый налет, то продукт неправильно хранили и он вот-вот испортится.

Третий признак

Можно купить немного сыра и нарезать его дома ломтиками, а после согнуть один из них под прямым углом. Если ломтик треснет, то в составе продукта есть сухое молоко, "пальма" или другие растительные жиры. Натуральный сыр отличается эластичностью и при сгибании не трескается и не рассыпается.

Четвертый признак

При выборе сыра важно чуть надавить на него. Если вмятина исчезла быстро, то продукт отличается высоким качеством. Если же она осталась, то в составе сыра есть посторонние примеси.

Пятый признак

Нужно оставить маленький кусочек сыра на столе. Если через некоторое время на сыре появились жирные капли, то это натуральный продукт. Если же сыр покрылся капельками воды наподобии испарины или стал влажным на ощупь, то в его составе есть растительные жиры.

Личный опыт интернет-пользователей:

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными мыслями на этот счет:

"Я просто беру в руки и слегка сжимаю сыр. Если мягкий, как пластилин, то несмотря на торговую марку, не покупаю. Так как в составе точно есть "пальма". "Берите молоко, сквашивайте, сыворотка пойдет на блины, а творог варите. Вот вам и натуральный сыр". "Да различить, то мы и сами различим. А подделку берем, так как "денюшек" нет лишних. На 15 000 руб пенсии и 30 000 рублей зарплаты не разгонишься".

