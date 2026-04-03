Почему академия Штиглица называется «Мухой»?

Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге получила прозвище «Муха» из-за того, что с 1953 по 1994 год носила имя советского скульптора Веры Игнатьевны Мухиной. Несмотря на то что в 2006 году академии вернули историческое название в честь её основателя — барона Александра Штиглица, неофициальное название «Муха» прочно закрепилось в разговорной речи.

Почему появилось прозвище

В 1953 году Ленинградскому высшему художественно-промышленному училищу (ЛВХПУ) постановлением правительства было присвоено имя Веры Мухиной — Народного художника СССР, автора монумента «Рабочий и колхозница». Это решение было связано с несколькими факторами:

Мухина внесла значительный вклад в создание советского монументального и декоративно-прикладного искусства.

Её специализация (монументально-декоративная скульптура) соответствовала направлению деятельности послевоенного ЛВХПУ.

Переименование также могло быть частью кампании по борьбе с космополитизмом, которая развернулась в послевоенные годы.

Студенты и сотрудники училища стали называть его «Мухинским», а само заведение — сокращённо «Мухой». Со временем это прозвище распространилось и за пределы академической среды.

Дополнительные вариации прозвища

Помимо «Мухи», встречались и другие производные названия: «Мухенвальд», «Мухинка». Бар, который находился рядом с училищем, иногда называли «Мухомор». Студенты шутили, что всегда «под мухой», имея в виду творческую атмосферу заведения.

