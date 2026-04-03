Почему академия Штиглица называется «Мухой»?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему академия Штиглица называется «Мухой»?

Опубликовано: 3 апреля 2026 15:40
 Проверено редакцией
здание, академия
Фото Городовой ру
Академия имени А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге до 1994 год носила имя советского скульптора Веры Мухиной.

Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица в Санкт-Петербурге получила прозвище «Муха» из-за того, что с 1953 по 1994 год носила имя советского скульптора Веры Игнатьевны Мухиной. Несмотря на то что в 2006 году академии вернули историческое название в честь её основателя — барона Александра Штиглица, неофициальное название «Муха» прочно закрепилось в разговорной речи.

Почему появилось прозвище

В 1953 году Ленинградскому высшему художественно-промышленному училищу (ЛВХПУ) постановлением правительства было присвоено имя Веры Мухиной — Народного художника СССР, автора монумента «Рабочий и колхозница». Это решение было связано с несколькими факторами:
Мухина внесла значительный вклад в создание советского монументального и декоративно-прикладного искусства.

Её специализация (монументально-декоративная скульптура) соответствовала направлению деятельности послевоенного ЛВХПУ.

Переименование также могло быть частью кампании по борьбе с космополитизмом, которая развернулась в послевоенные годы.

Студенты и сотрудники училища стали называть его «Мухинским», а само заведение — сокращённо «Мухой». Со временем это прозвище распространилось и за пределы академической среды.

Дополнительные вариации прозвища

Помимо «Мухи», встречались и другие производные названия: «Мухенвальд», «Мухинка». Бар, который находился рядом с училищем, иногда называли «Мухомор». Студенты шутили, что всегда «под мухой», имея в виду творческую атмосферу заведения.

Интересные факты

  • В 2006 году после долгих усилий ректората академии вернули историческое имя — Александра Штиглица. С этого момента выпускников стали называть не «мухинцами», а «штигличанами».
  • В 2025 году в академии снимали клип Леонида Агутина и Анжелики Варум «Я не тот, ты не та».
  • При академии работает музей декоративно-прикладного искусства с коллекцией более 35 тысяч предметов — от античности до наших дней.
  • Сегодня официальное название вуза — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, но прозвище «Муха» продолжает использоваться в неформальной обстановке.
Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью