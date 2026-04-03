Найдено новое направление для отдыха: безвиз и прямые рейсы, а взамен — вкусная еда и океан

Сейчас привычным местом для отпуска стали ОАЭ, Таиланд, Египет и Турция. Однако не спешите ограничиваться лишь этим скромным набором стран. Так, сейчас одним из интересных направлений для россиян стало Марокко. Страна на севере Африки удивляет своим колоритом, океаном и кухней. Своими впечатлениями от отдыха в Марокко поделилась автор Дзен-канала "голоса".

За две поездки девушка объехала почти всю страну.

Как добраться



Самый удобный вариант — прямой перелёт Москва-Касабланка авиакомпанией Royal Air Maroc. Полёт длится около 6 часов, сервис достойный. Русский язык не используют, поэтому базовый английский сильно упростит поездку.

Тур или самостоятельное путешествие



Групповой тур — это комфорт: трансфер, гид, отели и безопасность. Особенно это важно в старых районах, например в медине Фес — лабиринте из тысяч узких улиц, где легко потеряться. Самостоятельное путешествие даёт свободу, но требует опыта и осторожности.

Еда и напитки



Обязательно попробуйте тажин (национальное блюдо) — мясо или рыбу, приготовленные в глиняной посуде. В прибрежных городах особенно хороши морепродукты (креветки, кальмары, осьминоги). Стоят они гораздо дешевле, чем в Москве. Популярные напитки — мятный чай и свежевыжатый апельсиновый сок. В туристических местах сок лучше брать только там, где его готовят при вас.

Деньги и бытовые нюансы



Местная валюта — дирхам. Евро и доллары принимают не везде, сдачу обычно дают в дирхамах. Обмен прост и доступен.

Внешний вид зависит от города: в Рабате и Касабланке предпочтительна сдержанная одежда, а в Марракеше атмосфера гораздо свободнее.

Главные города и впечатления



Касабланка — экономический центр страны и место, где стоит увидеть Мечеть Хасана II, расположенную прямо у океана.

Рабат — столица с атмосферой спокойствия, чистыми улицами и историческими памятниками.

Фес — один из самых ярких и сложных городов. Его медина — крупнейшая в мире, включённая в список ЮНЕСКО. Это место сильных впечатлений, но не для всех.

Шефшауэн — знаменитый "синий город" в горах, идеальный для фотографий и неспешного отдыха.

Танжер — портовый город у Гибралтарского пролива с песчаными пляжами, откуда в ясную погоду видны берега Испании.

Марокко — это не про "комфортный отдых", а про яркие впечатления. Здесь можно одновременно влюбиться в страну и испытать культурный шок. Но именно за этим сюда и стоит ехать.

Ранее мы писали о лучших курортах Азии для безопасного отдыха.