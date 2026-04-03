Jeland выходит на старт: свежий кузов из модернизированного завода Петербурга

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах собран и окрашен первый кузов модели, которая выйдет под новым российским брендом Jeland.
Предприятие, ранее принадлежавшее General Motors, полностью модернизировано технически, сообщает ТАСС.
Цех покраски построен заново с учетом актуальных стандартов качества покрытия и стойкости кузова. Там реализовано полное погружение кузова при фосфатировании, внедрены современные системы фильтрации и дозирования реагентов, а процесс автоматизируют 34 промышленных робота.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что это совместная инициатива российского бизнеса, властей Петербурга, федерального центра и иностранных партнеров. Планируемая мощность завода — до 100 тысяч автомобилей ежегодно.