Jeland выходит на старт: свежий кузов из модернизированного завода Петербурга

Опубликовано: 3 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Цех окраски абсолютно новый и создан с учётом современных требований к качеству лакокрасочного покрытия и долговечности кузова.

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах собран и окрашен первый кузов модели, которая выйдет под новым российским брендом Jeland.

Предприятие, ранее принадлежавшее General Motors, полностью модернизировано технически, сообщает ТАСС.

Цех покраски построен заново с учетом актуальных стандартов качества покрытия и стойкости кузова. Там реализовано полное погружение кузова при фосфатировании, внедрены современные системы фильтрации и дозирования реагентов, а процесс автоматизируют 34 промышленных робота.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что это совместная инициатива российского бизнеса, властей Петербурга, федерального центра и иностранных партнеров. Планируемая мощность завода — до 100 тысяч автомобилей ежегодно.

Юлия Аликова
