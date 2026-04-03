Май без виз: топ-направления 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Май без виз: топ-направления 2026

Опубликовано: 3 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Где россияне встретят праздники дешевле и теплее лета — без визы и очередей.

В 2026 году граждане России смогут выезжать за рубеж на майские каникулы без виз — обнародован обширный перечень востребованных направлений, сообщает "Главный региональный".

Турция и Египет с концепцией «все включено» окажутся выгодным и необычным вариантом для короткого отпуска.

Альтернативы у моря и не только

Для тех, кто ищет разнообразия помимо пляжного отдыха, подойдут соседние Грузия, солнечный Азербайджан или азиатские страны.

Любителям совмещать экскурсии с купанием стоит рассмотреть Вьетнам, Таиланд и остров Хайнань в Китае.

Преимущества мая

В этот период цены ниже пиковых летних, поток туристов умеренный, а погода располагает к приятному времяпрепровождению — температура воды в море достигает 22–25 °C.

Для въезда в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Сербию хватит действующего загранпаспорта.

Ближнее зарубежье

Особой популярностью пользуются страны-соседи: в Армении, Казахстане и Беларуси границу пересекают по упрощенным правилам.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян советует россиянам не спешить с пессимистичными выводами по ОАЭ — после урегулирования ближневосточного конфликта это направление вернет себе лидерство.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью