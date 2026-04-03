Май без виз: топ-направления 2026

В 2026 году граждане России смогут выезжать за рубеж на майские каникулы без виз — обнародован обширный перечень востребованных направлений, сообщает "Главный региональный".
Турция и Египет с концепцией «все включено» окажутся выгодным и необычным вариантом для короткого отпуска.
Альтернативы у моря и не только
Для тех, кто ищет разнообразия помимо пляжного отдыха, подойдут соседние Грузия, солнечный Азербайджан или азиатские страны.
Любителям совмещать экскурсии с купанием стоит рассмотреть Вьетнам, Таиланд и остров Хайнань в Китае.
Преимущества мая
В этот период цены ниже пиковых летних, поток туристов умеренный, а погода располагает к приятному времяпрепровождению — температура воды в море достигает 22–25 °C.
Для въезда в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и Сербию хватит действующего загранпаспорта.
Ближнее зарубежье
Особой популярностью пользуются страны-соседи: в Армении, Казахстане и Беларуси границу пересекают по упрощенным правилам.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян советует россиянам не спешить с пессимистичными выводами по ОАЭ — после урегулирования ближневосточного конфликта это направление вернет себе лидерство.