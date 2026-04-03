Сажаем арбузы в "теплые грядки" – лопаются от сладости даже в холодное лето: собираем ягоды под 20 кг

Многие хотят выращивать арбузы на своем участке, но климат не всегда подходит для этой теплолюбивой ягоды. Однако есть простые приемы, которые ускоряют созревание, в результате чего арбузы можно получить даже в прохладное лето.

Теплый ящик для богатого урожая

Сначала семена прорастите во влажных салфетках, через 6 дней появятся ростки. Затем посадите их в маленькие горшочки, а когда рассада окрепнет, пересадите растения в ящик с отверстиями.

За сутки до посадки на дно ящика положите скошенную траву слоем 20 см. Остаток заполните растительными остатками, навозной крошкой и компостом. Также добавьте немного удобрения и хорошо полейте.

В середину ящика насыпьте просеянный компост и посадите росток. Мокрая трава быстро начинает греть субстрат, в результате чего внутри ящика температура поднимается выше 22 градусов, даже если на улице прохладно. Корням арбуза это нравится, и рассада быстро растет. В холодные дни и на ночь ящик накрывайте пленкой для парникового эффекта.

Пересадка в открытый грунт

Когда заморозки пройдут, выкопайте ямку по размеру ящика, а на дно положите навозную крошку и рубленую крапиву. Ящик засыпьте землей и полейте, чтобы не осталось пустот.

К этому времени корни уже займут весь объем ящика, а после пересадки они будут расти дальше и проходить через отверстия. Арбуз не замечает пересадки и не болеет, сообщает "Маленький сад на краю Вселенной".

