99-й марафон от Пушкина до Петербурга: 42 километра истории, 11 тысяч атлетов и объезды для транспорта

Участники пробегут дистанции 5, 10, 30 и 42,2 км.

В это воскресенье Петербург снова побежит. В городе состоится знаменитый марафон «Пушкин — Петербург». Это не просто спортивный праздник, а старейший марафон во всей Европе.

В этом году он пройдет уже в 99-й раз, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Немного истории и масштаб забега

Первый такой забег состоялся еще в 1923 году. Тогда на старт вышли всего 12 энтузиастов. С тех пор марафон стал культовым.

В этом году на старт выйдут больше 11 тысяч человек. В Петербург приедут спортсмены из 79 регионов России и 12 зарубежных стран.

Организаторы подготовили дистанции для любого уровня подготовки — для опытных атлетов;

42,2 км — классическая марафонская дистанция.

Не просто забег, а профессиональный чемпионат

У предстоящего марафона высокий статус. В его рамках состоятся Кубок России и Чемпионат Санкт-Петербурга.

Старт для марафонцев традиционно дадут в Пушкине от Привокзальной площади. Дальше бегуны устремятся через Египетские ворота, Пулковское шоссе и Московский проспект к самому центру Петербурга. Финишной точкой станет Дворцовая площадь.

Что нужно знать водителям: перекрытия дорог

Масштабный забег потребует временных ограничений. Дороги будут перекрывать поэтапно, вслед за бегущими спортсменами:

С 06:00 до 10:30 ограничат движение в Пушкинском и Московском районах.

ограничат движение в Пушкинском и Московском районах. С 07:00 до 13:30 перекроют улицы в центре города.

перекроют улицы в центре города. С 07:00 до 15:30 закрыты Дворцовая набережная и Дворцовый мост.

закрыты Дворцовая набережная и Дворцовый мост. С 09:00 до 15:00 ограничат движение в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Кроме того, весь день (с 00:00 до 23:59) будет запрещена парковка и остановка на 33 участках улиц. Среди них — Биржевая площадь, улица Зодчего Росси, Румянцевский спуск и площадь Академика Лихачева.

Как поедет общественный транспорт

Из-за перекрытий с 06:00 до 15:30 поменяются привычные маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся:

31 автобуса;

9 троллейбусов;

трамвая № 3.

Подробные схемы объезда можно заранее проверить на сайте «Организатора перевозок».

Если вы планируете поездки по городу в воскресенье, выезжайте заранее и выбирайте объездные пути. А если вы пешеход — приходите на улицу поддержать бегунов!

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