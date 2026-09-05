99-й марафон от Пушкина до Петербурга: 42 километра истории, 11 тысяч атлетов и объезды для транспорта

В это воскресенье Петербург снова побежит. В городе состоится знаменитый марафон «Пушкин — Петербург». Это не просто спортивный праздник, а старейший марафон во всей Европе.
В этом году он пройдет уже в 99-й раз, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Немного истории и масштаб забега
Первый такой забег состоялся еще в 1923 году. Тогда на старт вышли всего 12 энтузиастов. С тех пор марафон стал культовым.
В этом году на старт выйдут больше 11 тысяч человек. В Петербург приедут спортсмены из 79 регионов России и 12 зарубежных стран.
Организаторы подготовили дистанции для любого уровня подготовки — для опытных атлетов;
- 42,2 км — классическая марафонская дистанция.
Не просто забег, а профессиональный чемпионат
У предстоящего марафона высокий статус. В его рамках состоятся Кубок России и Чемпионат Санкт-Петербурга.
Старт для марафонцев традиционно дадут в Пушкине от Привокзальной площади. Дальше бегуны устремятся через Египетские ворота, Пулковское шоссе и Московский проспект к самому центру Петербурга. Финишной точкой станет Дворцовая площадь.
Что нужно знать водителям: перекрытия дорог
Масштабный забег потребует временных ограничений. Дороги будут перекрывать поэтапно, вслед за бегущими спортсменами:
- С 06:00 до 10:30 ограничат движение в Пушкинском и Московском районах.
- С 07:00 до 13:30 перекроют улицы в центре города.
- С 07:00 до 15:30 закрыты Дворцовая набережная и Дворцовый мост.
- С 09:00 до 15:00 ограничат движение в Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском районах.
Кроме того, весь день (с 00:00 до 23:59) будет запрещена парковка и остановка на 33 участках улиц. Среди них — Биржевая площадь, улица Зодчего Росси, Румянцевский спуск и площадь Академика Лихачева.
Как поедет общественный транспорт
Из-за перекрытий с 06:00 до 15:30 поменяются привычные маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся:
- 31 автобуса;
- 9 троллейбусов;
- трамвая № 3.
Подробные схемы объезда можно заранее проверить на сайте «Организатора перевозок».
Если вы планируете поездки по городу в воскресенье, выезжайте заранее и выбирайте объездные пути. А если вы пешеход — приходите на улицу поддержать бегунов!
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