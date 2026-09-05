Умные поезда и новые станции: как строят коричневую ветку метро в Петербурге

Петербуржцы долго ждали активного развития метро, и вот процессы наконец ускорились. На новой, шестой линии подземки сейчас кипит работа. Здесь не только пробивают новые тоннели, но и тестируют технологии, которых раньше в городе не было.
«Вера» и «Любовь» пробивают путь под землей
Проходка тоннелей идет полным ходом. Тоннелепроходческий щит с душевным именем «Вера» прошел важную точку — место, где в будущем откроется станция «Боровая», сообщили канал "Метрострой Северной столицы".
Сейчас «Вера» держит курс на «Заставскую». В будущем эта станция станет очень важной: с нее можно будет быстро пересаживаться на синюю ветку.
Всего на отрезке от «Путиловской» до «Каретной» работают четыре щита. Один из них — «Любовь». Самое интересное, что этих подземных гигантов собрали прямо в Петербурге, на Обуховском заводе.
Это сделало метростроителей независимыми от импортной техники.
Поезда под управлением искусственного интеллекта
Коричневая ветка станет первой полностью автоматизированной линией в Петербурге. Здесь запустили в тестовом режиме беспилотный поезд.
Система с элементами искусственного интеллекта умеет делать всё сама:
- разгоняться и плавно тормозить;
- вовремя открывать и закрывать двери;
- самостоятельно разворачивать поезд в тупике.
Человек в кабине пока присутствовать будет. Но роль машиниста меняется: теперь он просто контролер. Если умная техника дасть сбой, человек перехватит управление. В остальных случаях поезд справляется сам.
Что работает сейчас и чего ждать дальше
Первые две станции коричневой ветки — «Юго-Западная» и «Путиловская» — уже приняли первых пассажиров. С «Путиловской» можно удобно перебраться на красную ветку.
Пока автопилот и все умные системы тестируют. Специалисты проверяют безопасность, чтобы получить все разрешения.
Когда линию достроят до конца, она насквозь свяжет юго-западные районы с центром города и существенно разгрузит наземный транспорт.
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