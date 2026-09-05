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Умные поезда и новые станции: как строят коричневую ветку метро в Петербурге

Опубликовано: 5 сентября 2026 01:05
 Проверено редакцией
Умные поезда и новые станции: как строят коричневую ветку метро в Петербурге
Умные поезда и новые станции: как строят коричневую ветку метро в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Щит "Вера" успешно дошел до станции "Боровая".

Петербуржцы долго ждали активного развития метро, и вот процессы наконец ускорились. На новой, шестой линии подземки сейчас кипит работа. Здесь не только пробивают новые тоннели, но и тестируют технологии, которых раньше в городе не было.

«Вера» и «Любовь» пробивают путь под землей

Проходка тоннелей идет полным ходом. Тоннелепроходческий щит с душевным именем «Вера» прошел важную точку — место, где в будущем откроется станция «Боровая», сообщили канал "Метрострой Северной столицы".

Сейчас «Вера» держит курс на «Заставскую». В будущем эта станция станет очень важной: с нее можно будет быстро пересаживаться на синюю ветку.

Всего на отрезке от «Путиловской» до «Каретной» работают четыре щита. Один из них — «Любовь». Самое интересное, что этих подземных гигантов собрали прямо в Петербурге, на Обуховском заводе.

Это сделало метростроителей независимыми от импортной техники.

Поезда под управлением искусственного интеллекта

Коричневая ветка станет первой полностью автоматизированной линией в Петербурге. Здесь запустили в тестовом режиме беспилотный поезд.

Система с элементами искусственного интеллекта умеет делать всё сама:

  • разгоняться и плавно тормозить;
  • вовремя открывать и закрывать двери;
  • самостоятельно разворачивать поезд в тупике.

Человек в кабине пока присутствовать будет. Но роль машиниста меняется: теперь он просто контролер. Если умная техника дасть сбой, человек перехватит управление. В остальных случаях поезд справляется сам.

Что работает сейчас и чего ждать дальше

Первые две станции коричневой ветки — «Юго-Западная» и «Путиловская» — уже приняли первых пассажиров. С «Путиловской» можно удобно перебраться на красную ветку.

Пока автопилот и все умные системы тестируют. Специалисты проверяют безопасность, чтобы получить все разрешения.

Когда линию достроят до конца, она насквозь свяжет юго-западные районы с центром города и существенно разгрузит наземный транспорт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге спасают сфинксов Египетского моста.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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