Народные приметы на 5 сентября: что можно и что нельзя делать в день Луппа Солунского

Рассказываем о традициях, запретах и погодных предсказаниях этого дня.

День святого Луппа Солунского, который православные отмечают 5 сентября, на Руси называли Брусничником — с этого дня начинали собирать бруснику на зиму. Тогда же завершалось девятидневное празднование Успения Богородицы. В народе говорили: после Луппова дня природа окончательно поворачивает к осени, а по ночам уже стоит ждать заморозков, пишет "Аргументы и Факты".

Традиции дня

В народном календаре это день брусники. Её собирали и заготавливали на зиму, потому что верили: ягода, собранная в этот день, обладает особой силой. Из неё варили варенье, делали пастилу и настойки. А ещё по бруснике определяли, пора ли убирать овёс: если ягода налилась соком — время пришло. Женщины молились о мире в доме, а девушки выходили на вечерние посиделки — считалось, что знакомство в этот день может стать началом крепкой семьи.

Запреты

С этим праздником было связано несколько строгих предостережений. Нельзя было заниматься уборкой дома — верили, что это нарушит духовный покой и приведёт к раздорам. Запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы не «укоротить» себе жизнь или не отдать часть силы. Не покупали и не дарили украшения — по поверью, это могло навлечь болезни.

С особым трепетом относились к кошкам, особенно чёрным: говорили, что они в этот день сторожат границу миров, и смотреть им в глаза опасно. После заката запрещалось произносить своё имя вслух, чтобы его не «забрали» тёмные силы.

Приметы

Внимательно вглядывались в природу — она сама подсказывала, чего ждать впереди:

Обилие брусники в лесу сулило долгую и холодную зиму.

Если в день святого шёл ливень, осень обещала быть дождливой.

Крупные ягоды предвещали богатый урожай в следующем году.

Волк, замеченный близ деревни, — к скорому горю.

А град считался предвестником ранних заморозков и суровых морозов.

Все эти приметы складывались в единую картину, помогая крестьянам заранее подготовиться к предстоящим холодам и заботам.

Вывод

5 сентября — день святого Луппа Брусничника и отдание Успения, день, наполненный молитвой, народными традициями и памятью о Пречистой Богородице. Сбор брусники, строгие запреты и приметы отражают стремление наших предков жить в гармонии с природой и духовным миром.

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