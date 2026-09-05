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Вместо набившего оскомину «Германа» сажаю этот сорт: зеленцы шпарит как заведённый – плоды хрусткие и без горечи

Опубликовано: 5 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Вместо набившего оскомину «Германа» сажаю этот сорт: зеленцы шпарит как заведённый – плоды хрусткие и без горечи
Вместо набившего оскомину «Германа» сажаю этот сорт: зеленцы шпарит как заведённый – плоды хрусткие и без горечи
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Для многих садоводов-любителей выращивание огурцов является не только летним увлечением, но и стратегической задачей по формированию запасов на зиму. При этом ключевым фактором выступает не столько экономическая выгода, сколько стремление к получению уникального вкуса домашних консерваций, значительно превосходящих по качеству аналогичную продукцию промышленного производства.

Для успешного консервирования критически важно использовать плоды, обладающие плотной структурой, отсутствием пустот и горечи, а также сохраняющие упругость и хрустящие свойства.

«Журавленок F1»

Этот пчелоопыляемый раннеспелый гибрид зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый сорт, ежегодно подтверждающий свои высокие качества. «Журавленок F1» демонстрирует отличную адаптацию как в открытом грунте, так и в пленочных укрытиях, что позволяет считать его универсальным. Он идеально подходит для приготовления свежих салатов, но его истинный потенциал раскрывается при использовании в консервации.

Зеленцы сорта «Журавленок F1» достигают длины 8–12 см и характеризуются выраженными бугорками с черными шипами.

Существенным преимуществом является их способность длительное время сохранять товарные качества на плетях и полное отсутствие горечи, что делает их оптимальным выбором для консервации.

Личный опыт

Агроном Ксения Давыдова дала характеристику сорту:

Достойный внимания гибрид. В прошлом году зарекомендовал себя отлично. Поэтому в этом сезоне снова его буду выращивать. Семена уже приобрела. Вкус зеленцов прекрасный.

Ранее мы рассказали о других сортах огурцов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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