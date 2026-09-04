Что приготовить из кабачков: 6 рецептов, чтобы не варить икру в сотый раз

Рецепты вкусных блюд из кабачков - никакой икры в списке

Каждое лето и осень балконы, холодильники и погребы дачников наполняются кабачками. В интернете можно найти много шуток про этот овощ, но на самом деле существует множество интересных рецептов, о которых многие и не догадываются. Разберем самые вкусные из них.

Кабачковые драники с сыром

Ингредиенты:

кабачки - 2 штуки;

твердый сыр - 100 г;

куриное яйцо - 1 штука;

мука - 3 столовые ложки;

чеснок - 1 зубчик;

зелень - 1 пучок;

соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут, после чего слейте сок. Сыр и чеснок натрите на терке, зелень измельчите. Добавьте к кабачковой массе сыр, яйцо, зелень, муку, чеснок, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой драники и готовьте их до румяности.



Тушеные кабачки в сметане с укропом

Ингредиенты:

кабачки - 2 штуки;

лук репчатый - 1 штука;

сметана - 150 г;

укроп - 1 пучок;

вода - 50 мл;

чеснок - 2 зубчика;

соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте средними кубиками. Измельчите лук, немного обжарьте его на масле, после чего добавьте кабачки. Тушите ингредиенты примерно 7 минут. Добавьте воду и сметану, соль, перец. Накройте блюдо крышкой, готовьте его на слабом огне еще 15 минут. В конце тушения добавьте измельченную зелень и чеснок.

Кабачковые лодочки с фаршем

Ингредиенты:

кабачки - 2 штуки;

фарш - 300 г;

морковь - 1 штука;

томат - 1 штука;

лук - 1 штука;

сыр - 100 г;

соль, перец, зелень - по вкусу.

Приготовление:

Небольшие кабачки разрежьте вдоль, извлеките сердцевину для получения лодочек. Мякоть пригодится для начинки, поэтому измельчите ее. Морковь натрите на терке, лук и томат нарежьте. Обжарьте фарш на сковороде, добавьте овощи, специи и готовьте в течение 10 минут. Заполните каждую лодочку мясной начинкой, сверху посыпьте сыром и запекайте в прогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Кабачковые рулетики с творожной начинкой

Ингредиенты:

кабачки - 2 штуки;

сыр творожный - 200 г;

зелень - 1 пучок;

чеснок - 1 зубчик;

соль - по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте тонкими полосками, смажьте их маслом и запеките при 180 градусах в течение 10 минут. Отдельно смешайте зелень, творожный сыр и чеснок. На каждый ломтик выложите начинку, сверните рулетиком. Перед подачей закуска должна настояться в холодильнике 30 минут.

Кабачковая намазка

Ингредиенты:

кабачки - 2 штуки;

лук репчатый - 1 штука;

чеснок - 2 зубчика;

морковь - 1 штука;

сметана или йогурт без сахара - 2 столовые ложки;

подсолнечное масло - 2 столовые ложки;

перец, соль и зелень - по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки крупно, почистите морковь и лук, измельчите. Поместите овощи на противень с пергаментом, готовьте при 180 градусах в течение 30 минут. Измельчите их блендером, добавьте сметану, чеснок, зелень, соль и перец. Масса должна быть пюреобразной.

Кабачки на гриле

Ингредиенты:

молодые кабачки - 2 штуки;

чеснок - 2 зубчика;

сок лимона - 1 столовая ложка;

масло подсолнечное - 2 столовые ложки;

зелень - 1 пучок;

прованские травы - 1 чайная ложка;

соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки пластинами толщиной 7 мм, отдельно смешайте сок лимона, соль, перец, чеснок, зелень и травы. Смажьте кабачки маринадом, оставьте в таком виде на 15 минут. Разогрейте гриль, обжарьте пластины по 5 минут с каждой стороны, сообщает канал "Активный возраст".

Вывод

Из кабачков можно приготовить не только икру, но и более интересные блюда. На рецепты не требуется много времени, при этом получается очень вкусно.

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