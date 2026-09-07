Живое кольцо памяти: как Петербург готовится к Дню памяти жертв блокады

Памятники Зелёного пояса Славы обновлены к памятной дате.

8 сентября — особая дата для Санкт-Петербурга. В этот день в 1941 году вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо. Начались 872 дня страшных испытаний, голода и ежедневного подвига.

Каждый год в начале сентября петербуржцы приносят цветы к монументам. К этой дате городские службы традиционно приводят в порядок главные мемориалы.

Что такое «Зеленый пояс Славы»?

Не все знают, что вокруг Петербурга есть огромный мемориальный комплекс протяженностью более 200 километров. Это «Зеленый пояс Славы».

Идею подал поэт-фронтовик Михаил Дудин. Он предложил высадить деревья и поставить памятники ровно там, где в сентябре 1941 года наши солдаты насмерть оставили врага.

Строили комплекс буквально всем миром. В проекте участвовали сотни архитекторов, а возводили его простые ленинградцы и городские предприятия. Всего в «пояс» входит 27 крупных монументов.

Как обновили памятники к этому сентябрю

К памятным дням реставраторы и коммунальщики провели большую уборку, сообщили в Смольном.

В Лигово у мемориала «Кировский вал» отремонтировали обелиск, стелы и ограждение моста через речку Дудергофку.

у мемориала «Кировский вал» отремонтировали обелиск, стелы и ограждение моста через речку Дудергофку. На Приморском шоссе обновили знаменитый памятник «Сестра».

обновили знаменитый памятник «Сестра». В Петергофе и Ломоносове привели в порядок скульптуры и воинские захоронения. На мемориале «Приморский» высадили яркую клумбу в форме звезды и георгиевской ленты.

Порядок навели и у главных городских мест скорби — на Пискарёвском и Серафимовском кладбищах, на площади Победы и у памятной доски на Невском проспекте.

Малоизвестная страница истории

В Президентской библиотеке покажут документальный фильм «Память сердца». Он посвящен теме, о которой говорят чуть реже — эвакуации.

Мало кто знает, насколько тесно Ленинград связан с Кировской областью. В 1941 году этот вятский край стал настоящим спасением для тысяч ленинградцев.

Туда вывозили заводские станки, детские дома и целые институты. Например, в Киров эвакуировали знаменитый Большой драматический театр (БДТ).

Актеры приехали в эвакуацию и уже через несколько дней, 12 сентября 1941 года, вышли на местную сцену, чтобы поддерживать дух людей.

Туда же переехала Военно-медицинская академия, врачи которой спасали жизни раненых на протяжении всей войны.

С каждым годом людей, помнящих блокаду лично, остается все меньше. Забота о памятниках и такие памятные встречи — это простой способ сказать «спасибо» тем, кто спас город. Чтобы история оставалась живой для тех, кто растет сегодня.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Музее Победы открылась выставка о блокаде.