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Марганцовка — в утиль: 1 обработка заменяет кипячение — фитофтора отступает, земля чернеет и пахнет

Опубликовано: 7 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Марганцовка — в утиль: 1 обработка заменяет кипячение — фитофтора отступает, земля чернеет и пахнет
фото Городовой ру
Как обработать теплицу осенью 

Сбор урожая — ещё не финал огородного года. Если просто убрать ботву и уйти, почва станет плотной, а споры болезней останутся ждать весны.

Особенно коварна фитофтора: её штаммы приспосабливаются даже к жаре, поэтому осенняя обработка — не совет, а необходимость.

Грамотный подход заметно снизит количество патогенов и сбережёт будущий урожай.

С чего начать: уборка и санитарная зона

Сначала убирают все растительные остатки. Поражённые болезнями растения нельзя класть в компост — они станут источником инфекции.

Их лучше сжечь. Не стоит оставлять и сорняки вокруг теплицы: они хранят споры, поэтому территорию обрабатывают гербицидами, а декоративные посадки рядом — фунгицидами.

Как правильно обеззаразить теплицу

  • Пролейте влажную почву раствором медьсодержащего препарата (например, «ХОМ»: 40 г на 10 л воды) и накройте грядки плёнкой минимум на неделю, затем снимите укрытие и пролейте «Фитоспорином‑М» для восстановления микрофлоры.
  • Промойте стены, потолок и каркас мыльной водой, затем опрыскайте системными фунгицидами («Инфинито», «Ревус», «Профит Голд»); при кладоспориозе подойдут «Квадрис» и «Луна Экспириенс».
  • Если летом были вредители (белокрылка, паутинный клещ), добавьте в раствор инсектициды («Актеллик», «Би‑58 Новый», «Фуфанон Нова»).
  • При перекопке внесите хлористый калий (примерно горсть на кв. м): хлор уйдёт за зиму, а калий укрепит иммунитет будущих растений.

Осенняя обработка теплицы — это комплекс мер, где важна каждая деталь: от уборки остатков до грамотного обеззараживания.

Народные методы вроде марганцовки и кипятка не справляются с современными штаммами грибков, а вот продуманная схема реально снижает нагрузку патогенов. Так земля лучше подготовится к новому сезону.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем заправить грядки под чеснок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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