В лесах под Петербургом проснулся «ароматный паразит»: ищем гриб с «юбочкой» и мешаем его с мясом

Осенние опята имеют ещё и второе официальное название – "опята настоящие".

В лесах Петербурга и Ленинградской области начался грибной бум. Пошли осенние опята. Грибники называют их «настоящими» за невероятный, густой аромат.

Лесные санитары и настоящие паразиты

С точки зрения ботаники осенний опёнок — это паразит. Он поселяется на живых деревьях и постепенно их уничтожает. Опята способны поразить больше 200 видов растений.

Но есть и другая сторона. На пнях и мертвых стволах опята работают как санитары. Они разлагают древесину и превращают её в питательный грунт.

Почему нельзя собирать опята в парках

Опята часто растут прямо в городских скверах и дворах. Но брать их там смертельно опасно. Как рассказал в своем канале биолог Павел Глазков, грибы работают как губки. Они впитывают из воздуха и почвы тяжелые металлы, токсины и выхлопные газы.

За грибами нужно ходить только в чистый лес, подальше от трасс.

"Полное их название – "опята осенние", потому что есть ещё опята летние, и даже зимние. Именно осенние опята имеют ещё и второе официальное название – "опята настоящие". Их заслуженно так называют за сильный грибной аромат. Мне удалось найти опята осенние в парке Сосновка", - рассказал биолог.

И обязательно смотрите в корзинку. Настоящий осенний опёнок имеет «юбочку» (колечко) на ножке и мелкие чешуйки на шляпке. У опасных ложных опят юбочки нет, а шляпки у них подозрительно яркие. Если не уверены, то лучше не берите гриб.

Зачем их есть: польза для крови

Опята — это отличный диетический продукт. В них мало калорий, но много пользы. Они богаты цинком, магнием и железом.

Если регулярно есть эти грибы, можно заметно поднять уровень гемоглобина и улучшить состав крови. А ещё они полезны для щитовидной железы.

Секрет безопасности и фирменный рецепт

Запомните главное правило: перед любой готовкой опята нужно отварить. 10 минут в кипящей воде — и сливайте отвар. Это защитит вас от аллергии и тяжести в желудке.

После этого опята можно жарить, сушить, мариновать или замораживать.

Рецепт сочных грибных котлет от Павла Глазкова

1. Измельчите грибы в фарш через мясорубку. 2. Смешайте грибной фарш с любым мясным в пропорции 1:1. 3. Добавьте соль, перец, сформируйте котлеты и пожарьте.

Мясо пропитывается грибным ароматом, и котлеты получаются невероятно сочными!

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