Умный мозг, камеры и 160 секунд ожидания: как новые ГОСТы изменили светофоры Петербурга

Умный светофор видит пробку и сам регулирует сигналы.

Санкт-Петербург активно превращается в город умных дорог. Почти все светофоры у нас теперь подключены к специальной цифровой системе.

Как работает «мозг» на дорогах

За движением в Петербурге теперь следит «умная» интеграционная платформа. К ней уже подключили больше 84% всех светофоров города, сообщил начальник управления ИТС "Дирекции по организации дорожного движения" Василий Зырянов, пишет "ДП".

Система собирает информацию отовсюду. Главный источник — камеры на самих светофорах. Плюс данные передает городской транспорт.

Например, спецмашины ГАТИ на ходу фиксируют сломанные знаки, а автобусы «сообщают» системе, если отстают от графика.

Умный светофор видит пробку и сам регулирует сигналы. Он может удлинить зеленый свет для застрявшего трамвая или перестроить фазы, чтобы разогнать поток машин.

Откуда взялись 160 секунд ожидания?

В то эе время в Петербурге работают новые федеральные ГОСТы, которые начали массово внедрять с прошлого года.

Раньше машина поворачивала направо и пропускала пешехода, идущего на зеленый. Теперь правила требуют полностью разделить людей и машины.

Чтобы пешеходы и поворачивающие авто не пересекались, на светофорах вводят «выделенную пешеходную фазу». Все машины стоят — идут только люди.

В чем плюс? Аварий на поворотах действительно стало меньше. Наезды на пешеходов снизились.

В чем минус? Время ожидания зеленого для людей выросло до 160 секунд и больше. Почти три минуты под питерским дождем и ветром — это много.

Люди устают ждать, теряют терпение и начинают перебегать дорогу на красный свет. В итоге вместо безопасности город получил новые риски.

Питер попросил пересмотреть правила

Петербуржцы начали массово жаловаться, и городские власти их услышали. В августе спикер Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что собрана рабочая группа, которая подготовила свои предложения.

Замечания отправили в Правительство РФ и ГИБДД. Главный посыл Петербурга: федеральные нормы слишком жесткие, они не учитывают реальный трафик и потребности крупных городов.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему новые светофоры в Петербурге заставляют рисковать.