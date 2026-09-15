Водителям на заметку: ГАИ разрешила парковаться на местах для инвалидов с разметкой на асфальте без знака

Можно ли парковаться на месте для инвалида

Многие водители сталкиваются с ситуацией: на асфальте виден знак инвалидной коляски, а дорожного указателя рядом нет.

Возникает резонный вопрос — считается ли такое место официально закрепленным или парковаться там разрешено всем. Ответ кроется в правилах, и он проще, чем кажется.

Как обязаны обозначать места

По ПДД парковочное место для людей с инвалидностью маркируется двумя элементами — знаком 6.4 с табличкой 8.17 и разметкой на покрытии. Знак работает как основное обозначение, а рисунок на асфальте лишь дополняет его, показывая границы зоны.

Места для инвалидов обязаны быть на всех официальных стоянках: их располагают ближе к входу в здание и делают шире стандартных, чтобы человеку было удобнее выходить из машины.

Кто может занимать такое место

Парковаться на месте для инвалидов вправе водитель с инвалидностью или человек, перевозящий такого пассажира. Право нужно подтвердить: машина должна быть в специальном реестре, на авто — опознавательный знак, а документы — под рукой.

Без оснований грозит штраф 5000 рублей, а машину могут эвакуировать — тогда к штрафу добавятся расходы на спецстоянку.

Если знака нет — разметка не в счет

В ГИБДД разъяснили: разметка на асфальте без знака не делает место официальным. Если указателя 6.4 поблизости нет, парковаться может любой водитель — это не хитрость, а прямое следствие правил.

Без знака участок не закреплен за инвалидами, и штрафовать за стоянку там нет оснований.

Что делать, если штраф пришел

Действовать нужно быстро и грамотно:

Сразу сфотографируйте отсутствие дорожного знака, приложите снимки к жалобе и подайте ее в ГИБДД в течение десяти дней — фото докажет, что разметка была единственным обозначением, а правила не соблюдены.

Вывод

Разметка без знака не запрещает обычным водителям парковаться на этом участке — таковы правила. Но если штраф уже выписан, тянуть нельзя: доказательства собираются на месте, а жалоба подается в десятидневный срок. Чем быстрее оформлена претензия, тем больше шансов на отмену.

Личный опыт автора портала «Городовой»

Анастасия Чувакова получила штраф за стоянку на месте с разметкой, но без дорожного знака. Она сделала фотографии участка и направила жалобу в ГИБДД. Постановление отменили, а деньги остались при ней.

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