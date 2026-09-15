Третья станция у Московского вокзала: каким будет метро «Знаменская» в Петербурге

На «Знаменской» нельзя будет выйти на улицу.

В Петербурге активно проектируют новую станцию метро — «Знаменскую». Она появится на коричневой (Красносельско-Калининской) ветке и станет важной частью подземки в самом центре города. Правда, у нее будет одна редкая особенность.

Выход в город появится не сразу

В день открытия выйти на улицу со «Знаменской» не получится. Станцию сначала запустят только как пересадочную. Пассажиры смогут приезжать сюда и сразу переходить на красную ветку («Площадь Восстания») или на зеленую («Маяковская»).

Собственный наземный вестибюль построят позже. Его хотят разместить прямо на площади Восстания с удобными выходами к Московскому вокзалу.

А в совсем далекой перспективе планируют и второй выход — поближе к ТРК «Галерея», пишет канал "Подземник".

Самая глубокая в узле

«Знаменская» станет третьей станцией в узле «Площадь Восстания — Маяковская». И из всей этой троицы она уйдет глубже всех под землю.

Подниматься с платформы пассажиры будут на эскалаторах. Их установят прямо по центру зала — по два спуска, как на «Спортивной».

Дальше люди пройдут через два новых тоннеля и попадут в уже привычный соединительный коридор между первой и третьей линиями.

Простор и «готические» своды

На пересадках в центре всегда много народу. Чтобы избежать толкучки, боковые платформы «Знаменской» сделают очень широкими — почти 10 метров в диаметре.

Окончательный дизайн еще не утвердили. Но в документах проектировщиков станция описана как колонная, с тремя сводами. Архитектура будет напоминать готический стиль — с высокими потолками и арками.

Откуда взялось название?

Станции решили вернуть историческую память. До 1955 года площадь Восстания называлась Знаменской. Имя ей давала Знаменская церковь, которая стояла на месте нынешнего вестибюля метро.

Коричневая ветка строится непросто, и «Знаменскую» придется подождать. Но когда ее откроют, разгрузить перегруженный центр Петербурга станет намного проще.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге перенесли сроки работ на трех станциях метро.