Тащу из Fix Price деревянную посуду ящиками по 10 штук — стоит копейки, но для дачи и дома нет вещи нужнее

Как можно использовать деревянную посуду из Fix Price - 5 рекомендаций

Крышки от контейнеров из пластика могут теряться, из-за чего хозяйки начинают использовать емкости для различной мелочевки. Но внешний вид контейнеров оставляет желать лучшего, поэтому следует воспользоваться следующим лайфхаком. В Fix Price можно найти прекрасную альтернативу - доски, тарелки, миски и пиалы из дерева. Они придают квартире уют, при этом имеют низкую цену. В каких целях можно использовать эти вещи?

Для прихожей

Возле двери можно поставить пиалу, которая прекрасно подойдет для хранения карт, наушников и ключей. Перед выходом из дома все нужное окажется прямо перед глазами. На дно пиалы можно выложить ткань, что позволит приглушить звуки металла, а также защитить деревянное покрытие.

Для туалетного столика

Плоская тарелка может использоваться для баночек с кремом, флаконов духов. В небольшую мисочку допускается складывать часы, сережки, кольца, браслеты и прочие украшения. Теперь ничего теряться не будет.

Сезонный декор

Из большой тарелки получится сделать осеннюю небольшую композицию. Выложите туда шишки, сухоцветы, маленькие свечи и еловые ветки. В летнее время можно складывать туда камни и ракушки, которые были найдены на море, сообщает "Киноафиша".

Чайная подставка

Поднос из магазина Fix Price можно использовать для кофе, чая, сахарницы и специй. Такую “станцию” будет легко перенести в другую комнату, если предстоит подать чай гостям. Если раньше все хранилось в шкафах, то теперь искать больше ничего не придется.

Для дачных дел

Тарелки и доски из дерева способны уберечь подоконник от желтых следов и влаги. Если на одну доску поставить сразу несколько маленьких горшков, то получится единая композиция. Миску можно использовать для хранения перчаток, бирок, ножниц, семян и других вещей, которые требуются во время дачных работ.

Вывод

Посуда из дерева, купленная в Fix Price, может принести большую пользу каждой хозяйке. Она является не только красивой и практичной, но и дешевой. Тарелки, миски, пиалы помогут разобраться с хаосом в квартире.

Личный опыт

Автор "Городового" Полина Аксенова уже приобрела в магазине деревянные пиалы. Они выручают не только в коридоре, но и на кухне. Емкости подходят для хранения печенья и конфет на столе. Такая посуда является украшением, а также помогает навести дома порядок.

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