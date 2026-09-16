Какой человек по-настоящему бесценен: мудрый Омар Хайям знал ещё 1000 лет назад — стоит помнить каждому

Философское наследие Омара Хайяма содержит глубокий анализ сложности человеческих отношений. В противовес к словам других мудрецов, призвающих расширять круг друзей, мыслитель обосновал необходимость избирательного подхода к этому вопросу.
Не смотри, что иной выше всех по уму, А смотри, верен слову ли он своему. Если он своих слов не бросает на ветер, Нет цены, как ты сам понимаешь, ему.
В своих произведениях поэт акцентировал внимание на том, что важным критерием оценки личности является не интеллект, а надежность. Истинная ценность дружеских отношений определяется готовностью человека следовать взятым на себя обязательствам.
Такой подход подчеркивает значимость искренности и ответственности в общении. Стоит отдавать предпочтение тем, чьи действия соответствуют заявленным намерениям, что снижает риски разочарования из-за безответственности друга.
Ранее мы рассказали, ради чего человек согласится на любые страдания.