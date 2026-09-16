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Какой человек по-настоящему бесценен: мудрый Омар Хайям знал ещё 1000 лет назад — стоит помнить каждому

Опубликовано: 16 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Какой человек по-настоящему бесценен: мудрый Омар Хайям знал ещё 1000 лет назад — стоит помнить каждому
Какой человек по-настоящему бесценен: мудрый Омар Хайям знал ещё 1000 лет назад — стоит помнить каждому
Городовой ру
Афоризмы от персидского поэта

Философское наследие Омара Хайяма содержит глубокий анализ сложности человеческих отношений. В противовес к словам других мудрецов, призвающих расширять круг друзей, мыслитель обосновал необходимость избирательного подхода к этому вопросу.

Не смотри, что иной выше всех по уму, А смотри, верен слову ли он своему. Если он своих слов не бросает на ветер, Нет цены, как ты сам понимаешь, ему.

В своих произведениях поэт акцентировал внимание на том, что важным критерием оценки личности является не интеллект, а надежность. Истинная ценность дружеских отношений определяется готовностью человека следовать взятым на себя обязательствам.

Такой подход подчеркивает значимость искренности и ответственности в общении. Стоит отдавать предпочтение тем, чьи действия соответствуют заявленным намерениям, что снижает риски разочарования из-за безответственности друга.

Ранее мы рассказали, ради чего человек согласится на любые страдания.

Автор:
Ксения Давыдова
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