ИИ разглядит даже опавшую листву: 80 тысяч электронных «глаз» наводят порядок в Петербурге

В Петербурге за чистотой улиц теперь следит искусственный интеллект.

Городские власти решили доверить контроль за порядком нейросетям, и масштаб у этого проекта впечатляющий.

Глаза города: 80 тысяч камер во всеоружии

Проект запустили в начале 2024 года. Тогда нейросети тестировали всего на 20 тысячах камер в четырех центральных районах. Эксперимент признали успешным.

Дворников и инспекторов физически не хватит на весь мегаполис. А вот камеры работают без перерывов на обед и выходных.

Теперь к системе подключили уже более 80 тысяч камер, сообщает пресс-служба ГАТИ. Самое интересное — на это не пришлось тратить огромные деньги из бюджета. Нейросеть просто «посадили» за уже существующую систему видеонаблюдения «Безопасный город».

Кстати, помимо стационарных камер, по улицам Петербурга под видом обычных машин ездят комплексы «Городовой». Они тоже оснащены ИИ и на ходу фиксируют нарушения — например, заблокированные подъезды к мусорным контейнерам.

Что умеет замечать искусственный интеллект?

Нейросеть обучили находить то, что больше всего бесит жителей:

Переполненные мусорные баки и свалки во дворах.

Ямы, выбоины и поврежденный асфальт.

Граффити и нелегальную рекламу на фасадах.

Неубранный снег и опасные сугробы.

Компьютер сам сканирует картинку с камер. Если он видит проблему, то сразу подает сигнал.

От картинки до уборки: как решают проблему

Сама нейросеть мусор, конечно, не уберет. Но она сильно ускоряет работу коммунальщиков. Схема простая:

Камера фиксирует беспорядок и передает кадр в Центр контроля. Человек-оператор проверяет данные (чтобы исключить ошибку). Ответственные получают задачу. Это может быть администрация района или Комитет по транспорту. Уборка и отчет. Дворники или ремонтники устраняют проблему, делают фото «до и после» и загружают его в систему. Проверка. Специалисты ГАТИ выборочно смотрят отчеты и проверяют качество работы.

На очереди — детские площадки

Сейчас система контролирует около двух тысяч территорий. В основном это дворы и зоны возле станций метро. Но останавливаться на этом не собираются.

В ближайшее время под контроль нейросетей попадут почти 18 тысяч детских и спортивных площадок. Систему уже протестировали на улице Наличной, и скоро она заработает по всему городу.

Осенью ИИ будет следить, чтобы с горок и качелей вовремя убирали опавшую листву. А зимой умные камеры проверят, насколько быстро площадки расчищают от снега и наледи.

Поможет ли ИИ победить петербургскую грязь и сугробы — покажет ближайшая зима. Но то, что коммунальщикам теперь сложнее уйти от ответственности — это факт.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург потратит 650 миллионов рублей на чистоту мостов.