Городовой / Полезное / Аптеки больше не ударят по кошельку: для пенсионеров готовят важную меру поддержки
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Дрозденко на костылях, Набиуллина — на больничном: медицинские хроники ПМЭФ Новости Петербурга
Улыбка на лаке и рамы из закромов Петра I: в Царском Селе открыли Китайский зал Новости Петербурга
Стоит ли наживать богатство: мудрый Омар Хайям открыл глаза на правду — ответ изменит жизнь многих Полезное
«Смелая идея» на главном стенде Петербурга: на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов Новости Петербурга
Не раньше 2030 года: знаменитые «Пять стаканов» Пулково реконструируют в самую последнюю очередь Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Аптеки больше не ударят по кошельку: для пенсионеров готовят важную меру поддержки

Опубликовано: 4 июня 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Аптеки больше не ударят по кошельку: для пенсионеров готовят важную меру поддержки
Аптеки больше не ударят по кошельку: для пенсионеров готовят важную меру поддержки
Legion-Media
В Госдуме планируют помочь с лекарствами для пенсионеров.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внёс в Госдуму предложение о назначении компенсаций пенсионерам, которые покупают в аптеках лекарства по назначению врача.

Кому будут выплачивать деньги

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Lenta.ru, Миронов предлагает выплачивать компенсацию пенсионерам, доход которых составляет менее 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе.

Инициатива предусматривает полную компенсацию стоимости лекарств, купленных по назначению врача. По словам Миронова, деньги на это необходимо выделить из бюджета.

"90 процентов людей старше 60 лет имеют минимум одно хроническое заболевание, многим не хватает денег на покупку лекарств для лечения недугов", — заявил он.

Рост цен в аптеках предложили заморозить

Ещё одним предложением парламентария, которое было внесено в ноябре 2025 года, стала просьба рассмотреть возможность заморозить рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.

Миронов в документе предложил заморозить цены до 2027 года. Однако из-за того, что инициативу до сих пор так и не рассмотрели, этот срок он предложил увеличить до максимально возможного.

"Поскольку время идёт, проблемы нарастают и решение не принято, действие моратория надо продлить на максимально долгий срок", — добавил он.

Как растут цены в аптеках

Ежегодно цены на гормональные, противоинфекционные и онкологические препараты в аптеках растут на 10-20%, сообщает Forbes. Так, в 2025 году средний рост цен на такие медикаменты составил 7-11%. В 2026 году рост прогнозируют уже на уровне 20%.

Как объяснила генеральный директор Points Health Дарья Соловьёва, многие препараты остаются зависимыми от импорта, а значит, на их цены напрямую влияет валюта. Кроме того, в производстве новых медикаментов используются инновационные методы, что также влияет на рост стоимости конечного продукта.

Не стоит забывать и об инфляции, которая добавляет несколько процентов к конечному росту цен.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новый способ обмана через домофон.

Полезное