Аптеки больше не ударят по кошельку: для пенсионеров готовят важную меру поддержки
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внёс в Госдуму предложение о назначении компенсаций пенсионерам, которые покупают в аптеках лекарства по назначению врача.
Кому будут выплачивать деньги
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Lenta.ru, Миронов предлагает выплачивать компенсацию пенсионерам, доход которых составляет менее 1,5-кратного размера прожиточного минимума в регионе.
Инициатива предусматривает полную компенсацию стоимости лекарств, купленных по назначению врача. По словам Миронова, деньги на это необходимо выделить из бюджета.
"90 процентов людей старше 60 лет имеют минимум одно хроническое заболевание, многим не хватает денег на покупку лекарств для лечения недугов", — заявил он.
Рост цен в аптеках предложили заморозить
Ещё одним предложением парламентария, которое было внесено в ноябре 2025 года, стала просьба рассмотреть возможность заморозить рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства.
Миронов в документе предложил заморозить цены до 2027 года. Однако из-за того, что инициативу до сих пор так и не рассмотрели, этот срок он предложил увеличить до максимально возможного.
"Поскольку время идёт, проблемы нарастают и решение не принято, действие моратория надо продлить на максимально долгий срок", — добавил он.
Как растут цены в аптеках
Ежегодно цены на гормональные, противоинфекционные и онкологические препараты в аптеках растут на 10-20%, сообщает Forbes. Так, в 2025 году средний рост цен на такие медикаменты составил 7-11%. В 2026 году рост прогнозируют уже на уровне 20%.
Как объяснила генеральный директор Points Health Дарья Соловьёва, многие препараты остаются зависимыми от импорта, а значит, на их цены напрямую влияет валюта. Кроме того, в производстве новых медикаментов используются инновационные методы, что также влияет на рост стоимости конечного продукта.
Не стоит забывать и об инфляции, которая добавляет несколько процентов к конечному росту цен.
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