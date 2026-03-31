Раскидываю семена по грунту - и клумба украшена цветами до глубокой осени: пора сеять уже в апреле

В апреле наблюдается теплая погода во всех регионах страны, поэтому месяц прекрасно подойдет для посева некоторых цветов. В этот момент почва является влажной, что создаст идеальные условия. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» назвал несколько подходящих растений, которые смогут всходить в апреле.

Календула

«Этот цветок знают все с детства. Календулу сеем во второй половине апреля на глубину 1,5–2 см, расстояние между растениями - 20–25 см. Она неприхотлива, любит солнечные места и цветет с июня до самых заморозков», - сообщает источник.

Васильки

Васильки имеют не только синий, но и белый, пурпурный оттенки. Относится к самым выносливым цветам. Они способны всходить практически при минусовых температурах, не боятся заморозков. Интервал между растениями при посеве должен составлять 10-15 см. Цветение начинается в июне, а продолжается до сентября.

Люпин

«Люпин — это не просто красивый многолетник с высокими цветочными «свечами». Это еще и отличный сидерат, который обогащает почву азотом. Люпин устойчив к холоду и неблагоприятной погоде. Сеют его во второй половине апреля на глубину 1–2 см», - рассказывает садовод.

Эшшольция

Растение легко выдерживает любые перепады температур, не боится заморозков. Семена достаточно выложить поверх почвы, после чего немного прижать их. Цветение продолжается до осени.

