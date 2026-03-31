Городовой / Полезное / Раскидываю семена по грунту - и клумба украшена цветами до глубокой осени: пора сеять уже в апреле
Раскидываю семена по грунту - и клумба украшена цветами до глубокой осени: пора сеять уже в апреле

Опубликовано: 31 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Раскидываю семена по грунту - и клумба украшена цветами до глубокой осени: пора сеять уже в апреле
Раскидываю семена по грунту - и клумба украшена цветами до глубокой осени: пора сеять уже в апреле
Растения, которые можно сеять уже в апреле

В апреле наблюдается теплая погода во всех регионах страны, поэтому месяц прекрасно подойдет для посева некоторых цветов. В этот момент почва является влажной, что создаст идеальные условия. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» назвал несколько подходящих растений, которые смогут всходить в апреле.

Календула

Legion-Media
Legion-Media

«Этот цветок знают все с детства. Календулу сеем во второй половине апреля на глубину 1,5–2 см, расстояние между растениями - 20–25 см. Она неприхотлива, любит солнечные места и цветет с июня до самых заморозков», - сообщает источник.

Васильки

legion-media
legion-media

Васильки имеют не только синий, но и белый, пурпурный оттенки. Относится к самым выносливым цветам. Они способны всходить практически при минусовых температурах, не боятся заморозков. Интервал между растениями при посеве должен составлять 10-15 см. Цветение начинается в июне, а продолжается до сентября.

Люпин

legion-media
legion-media

«Люпин — это не просто красивый многолетник с высокими цветочными «свечами». Это еще и отличный сидерат, который обогащает почву азотом. Люпин устойчив к холоду и неблагоприятной погоде. Сеют его во второй половине апреля на глубину 1–2 см», - рассказывает садовод.

Эшшольция

legion-media
legion-media

Растение легко выдерживает любые перепады температур, не боится заморозков. Семена достаточно выложить поверх почвы, после чего немного прижать их. Цветение продолжается до осени.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой сидерат сделает почву мягче пуха.

Автор:
Полина Аксенова
