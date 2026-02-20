Городовой / Вопросы о Петербурге / Что интересного в Севкабель Порту на Масленицу?
Что интересного в Севкабель Порту на Масленицу?

Опубликовано: 20 февраля 2026 17:57
блин, масленица
Global Look Press/Shatokhina Natalia
На масляничной неделе с 16 по 22 февраля 2026 года в Севкабель Порту можно не только попробовать разнообразные блины, но и научиться их готовить .

Кулинарное разнообразие

В рамках масленичной недели в Севкабель Порте работает блинный фудкорт с блюдами от разных заведений. Гости могут выбрать блины с необычными начинками:

В «Карелле» предлагают три вида блинов с северным акцентом: холодные, тёплые и десертные. Среди них — блины с крем‑сыром, форелью и икрой сельди, а также с томлёной олениной и пюре в мешочке.

В Leila бренд‑шеф Игорь Пронин подготовил блины с рийетом из копчёной форели, с куриным паштетом и карамелизированным луком, а также с халвичным мороженым и грецким орехом.

В Antonio Bistro под руководством шеф‑повара Михаила Бобылёва создали блины с ветчиной и сыром, с капустой и икрой, с нутеллой и бананом.

В BLINCHIK предлагают блины народов мира: русские блины, западные панкейки, французские и японские крепы. К ним можно добавить топпинги по своему усмотрению.

В Kazan‑Mangal гости могут попробовать блин‑хачапури с копчёным сулугуни, с ветчиной и копчёным сулугуни, с фермерским мясом и сметаной, а также с яблоком, грецким орехом и ванильным мороженым.

В PioAlPorto подают блинчики с итальянским характером: блинную лазанью, блины с риетом из лосося, с маковым кремом и вишнёвым компоте.

Мастер‑классы для детей

Специально для юных гостей организована неделя кулинарных мастер‑классов «Дети на кухне». Ребята учатся готовить блинные рулеты, блинные торты и трендовые «дубайские блины».

Где находится?

Севкабель Порт расположен по адресу: Санкт‑Петербург, Кожевенная линия, 40Б.
Время работы: с 12:00 до 21:00.
Вход свободный, оплата только за выбранные блюда и мастер‑классы.

Автор:
Пономарева Дарина
