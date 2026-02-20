Выбираю 4 многолетника - растут даже в пустыне: полива и подкормок не требуют, а цветение краше любых роз

Какие многолетники подойдут для песчаных почв

Песчаная почва не подходит для большинства цветов, так как в ней не задерживаются питательные вещества. Этот грунт сгодится только для самых стойких растений, которым требуется минимальное количество влаги. Портал «Огород.ру» назвал четыре подходящих цветка, способных показать красочную бутонизацию.

Лаванда

legion-media

Это растение идеально подходит для песчаных почв. Именно в таких условиях лаванда ярче и пышнее цветет. Не требует подкормок, полива. Растение можно выращивать не только из семян, но и из черенков, взятых от взрослого куста.

Лобулярия морская

legion-media

«На своей родине – в Средиземноморье, цветет круглый год. В умеренном европейском климате такая роскошь, конечно же, непозволительна. Тем не менее, цветение лобулярии остается продолжительным – с июня до самых заморозков», - сообщает источник.

Космея

legion-media

Является одним из самых неприхотливых растений. Способна цвести на скудных почвах, устойчива к морозам. Соцветия похожи на ромашки, но являются более крупными. Высота растения может достигать 1 метра. Чаще всего является однолетником, но есть и многолетние виды.

Исполинский лук

Этот вид лука относится к самым высоким, так как его длина может доходить до 1,8 метра. Выращивается в декоративных целях из-за огромных цветущих шаров. Цветение обычно начинается в первой половине лета. Является отличным медоносом, привлекает пчел и других полезных насекомых.

Отзывы садоводов:

«Выращиваю на своих клумбах именно эти цветы. Они хорошо уживаются друг с другом, не требуют подкормок и поливов. Жалею, что не высадила их раньше». «Лобулярию морскую лучше всего высаживать на передний план клумбы. Она является почвопокровником, образуя низкие цветочные ковры. Исполинский лук и космею следует располагать на заднем плане из-за большого размера растений».

