Выбираю 4 многолетника - растут даже в пустыне: полива и подкормок не требуют, а цветение краше любых роз

Песчаная почва не подходит для большинства цветов, так как в ней не задерживаются питательные вещества. Этот грунт сгодится только для самых стойких растений, которым требуется минимальное количество влаги. Портал «Огород.ру» назвал четыре подходящих цветка, способных показать красочную бутонизацию.
Лаванда
Это растение идеально подходит для песчаных почв. Именно в таких условиях лаванда ярче и пышнее цветет. Не требует подкормок, полива. Растение можно выращивать не только из семян, но и из черенков, взятых от взрослого куста.
Лобулярия морская
«На своей родине – в Средиземноморье, цветет круглый год. В умеренном европейском климате такая роскошь, конечно же, непозволительна. Тем не менее, цветение лобулярии остается продолжительным – с июня до самых заморозков», - сообщает источник.
Космея
Является одним из самых неприхотливых растений. Способна цвести на скудных почвах, устойчива к морозам. Соцветия похожи на ромашки, но являются более крупными. Высота растения может достигать 1 метра. Чаще всего является однолетником, но есть и многолетние виды.
Исполинский лук
Этот вид лука относится к самым высоким, так как его длина может доходить до 1,8 метра. Выращивается в декоративных целях из-за огромных цветущих шаров. Цветение обычно начинается в первой половине лета. Является отличным медоносом, привлекает пчел и других полезных насекомых.
Отзывы садоводов:
«Выращиваю на своих клумбах именно эти цветы. Они хорошо уживаются друг с другом, не требуют подкормок и поливов. Жалею, что не высадила их раньше».
«Лобулярию морскую лучше всего высаживать на передний план клумбы. Она является почвопокровником, образуя низкие цветочные ковры. Исполинский лук и космею следует располагать на заднем плане из-за большого размера растений».
