Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей
Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей

Опубликовано: 20 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
По стране 9% фирм вручат премии работникам к празднику.

Стало известно, какое число петербургских работодателей порадует персонал премиями к 23 февраля. Только 7% компаний сделают выплаты, но свыше 40% организуют корпоративы по случаю праздника.

В этом году 7% фирм Санкт-Петербурга планируют премии к 23 февраля, а к 8 марта — 16%. Корпоративы по мужскому празднику наметили 45% компаний, по женскому — 47%, а оба мероприятия проведут 20% работодателей, сообщает пресс-служба SuperJob.​

По России премии к 23 февраля дадут 9% фирм. Подарки подготовят 48% работодателей, корпоративы — 40%. К 8 марта премии выплатят 17% компаний, подарки сделают 49%, а корпоративы пройдут в 41% организаций.​

Автор:
Юлия Аликова
