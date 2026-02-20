Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей

Стало известно, какое число петербургских работодателей порадует персонал премиями к 23 февраля. Только 7% компаний сделают выплаты, но свыше 40% организуют корпоративы по случаю праздника.
В этом году 7% фирм Санкт-Петербурга планируют премии к 23 февраля, а к 8 марта — 16%. Корпоративы по мужскому празднику наметили 45% компаний, по женскому — 47%, а оба мероприятия проведут 20% работодателей, сообщает пресс-служба SuperJob.
По России премии к 23 февраля дадут 9% фирм. Подарки подготовят 48% работодателей, корпоративы — 40%. К 8 марта премии выплатят 17% компаний, подарки сделают 49%, а корпоративы пройдут в 41% организаций.