Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге?

Виктор Цой жил в двух знаковых для него домах в Санкт-Петербурге. Первый — сталинский «Дом со шпилем» на Московском проспекте, где прошли его юные годы. Второй — квартира на проспекте Ветеранов, ставшая последним местом жительства музыканта и местом создания многих хитов группы «Кино».
Дом со шпилем (Московский проспект, 190)
Это здание, известное также как «генеральский дом», стало символом послевоенного Ленинграда. Его строительство началось в 1940 году, но из-за войны завершилось только в 1953-м. Шпиль добавили ещё через два года, и 76-метровое здание стало самым высоким в городе того времени.
Виктор Цой жил здесь с 15 лет (с 1977 года) до 1982 года в проходной комнате вместе с мамой, тётей и бабушкой. В этом доме он написал первые песни, которые позже вошли в альбом «45». Именно здесь формировались его ранние музыкальные идеи и связи с будущими коллегами по группе «Кино».
Квартира на проспекте Ветеранов, 99
С 1984 по 1987 год Виктор Цой жил в квартире №101 в доме 99 на проспекте Ветеранов вместе с женой Марианной, сыном Александром и собакой по кличке Билл. Это было первое отдельное жильё музыканта после расставания с родителями.
В этой квартире Цой создал многие песни, которые вошли в альбомы «Это не любовь» и «Ночь». Эти работы принесли группе «Кино» всесоюзную славу. Рядом с домом находился сквер, где музыкант гулял с семьёй.
В 2020 году недалеко от этого дома, у станции метро «Проспект Ветеранов», установили памятник Виктору Цою.
Дополнительные факты
- Дом Георгия Гурьянова (Будапештская, 74). Хотя это не дом Цоя, здесь он временно жил и работал. В квартире барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова в 1987 году записывался альбом «Группа крови».
- Котельная «Камчатка» (улица Блохина, 15). С 1986 по 1988 год Цой работал здесь кочегаром. Сейчас в этом месте находится клуб-музей его памяти.