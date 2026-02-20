Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге?

Основные места жительства Виктора Цоя в Санкт-Петербурге — «Дом со шпилем» на Московском проспекте и квартира на проспекте Ветеранов.

Виктор Цой жил в двух знаковых для него домах в Санкт-Петербурге. Первый — сталинский «Дом со шпилем» на Московском проспекте, где прошли его юные годы. Второй — квартира на проспекте Ветеранов, ставшая последним местом жительства музыканта и местом создания многих хитов группы «Кино».

Дом со шпилем (Московский проспект, 190)

Это здание, известное также как «генеральский дом», стало символом послевоенного Ленинграда. Его строительство началось в 1940 году, но из-за войны завершилось только в 1953-м. Шпиль добавили ещё через два года, и 76-метровое здание стало самым высоким в городе того времени.

Виктор Цой жил здесь с 15 лет (с 1977 года) до 1982 года в проходной комнате вместе с мамой, тётей и бабушкой. В этом доме он написал первые песни, которые позже вошли в альбом «45». Именно здесь формировались его ранние музыкальные идеи и связи с будущими коллегами по группе «Кино».

Квартира на проспекте Ветеранов, 99

С 1984 по 1987 год Виктор Цой жил в квартире №101 в доме 99 на проспекте Ветеранов вместе с женой Марианной, сыном Александром и собакой по кличке Билл. Это было первое отдельное жильё музыканта после расставания с родителями.

В этой квартире Цой создал многие песни, которые вошли в альбомы «Это не любовь» и «Ночь». Эти работы принесли группе «Кино» всесоюзную славу. Рядом с домом находился сквер, где музыкант гулял с семьёй.

В 2020 году недалеко от этого дома, у станции метро «Проспект Ветеранов», установили памятник Виктору Цою.

Дополнительные факты