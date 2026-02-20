Блины за 11 500: где в России подают самые дорогие угощения на Масленицу

Масленица — общий праздник, однако некоторые рестораны отмечают его особенно щедро. «РИА Новости» проанализировало меню заведений по России и определило, где подают блины по завышенным ценам.
Рекорд устанавливает московский ресторан средиземноморской кухни: 200 граммов блинов с осетровой икрой стоят 11 500 рублей.
Похожая цена в другом столичном заведении с панорамой города — один блин из редкой муки за 140 рублей плюс 11 000 рублей за икру.
В ресторане японской кухни чуть доступнее: набор блинов и оладий с красной, чёрной икрой и лососем обойдётся примерно в 9000 рублей.
За 7500–8800 рублей предлагают блины с крабом и тремя видами икры или традиционные — с чёрной икрой и сметаной.
В петербургском ресторане с историческим антуражем один блин стоит 5800 рублей, а за городом — 4500 рублей, но с видом на залив.