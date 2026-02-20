Городовой / Город / Блины за 11 500: где в России подают самые дорогие угощения на Масленицу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Премии к 23 февраля? Петербург в аутсайдерах — всего 7% работодателей Город
Всего одна процедура - и спатифиллум не остановить: выдает белые "паруса" пачками, заполонит цветами весь подоконник Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Блины за 11 500: где в России подают самые дорогие угощения на Масленицу

Опубликовано: 20 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Блины за 11 500: где в России подают самые дорогие угощения на Масленицу
Блины за 11 500: где в России подают самые дорогие угощения на Масленицу
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
В некоторых ресторанах к Масленице подходят с особым размахом.

Масленица — общий праздник, однако некоторые рестораны отмечают его особенно щедро. «РИА Новости» проанализировало меню заведений по России и определило, где подают блины по завышенным ценам.

Рекорд устанавливает московский ресторан средиземноморской кухни: 200 граммов блинов с осетровой икрой стоят 11 500 рублей.

Похожая цена в другом столичном заведении с панорамой города — один блин из редкой муки за 140 рублей плюс 11 000 рублей за икру.

В ресторане японской кухни чуть доступнее: набор блинов и оладий с красной, чёрной икрой и лососем обойдётся примерно в 9000 рублей.

За 7500–8800 рублей предлагают блины с крабом и тремя видами икры или традиционные — с чёрной икрой и сметаной.

В петербургском ресторане с историческим антуражем один блин стоит 5800 рублей, а за городом — 4500 рублей, но с видом на залив.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью