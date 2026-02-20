Блины за 11 500: где в России подают самые дорогие угощения на Масленицу

Новости по теме

Для блинов готовлю сладкую начинку - съедаются быстрее, чем с икрой: не блюдо, а десерт ресторанного уровня

Качественную красную икру для блинов на Масленицу найдете в Петербурге легко: простые правила выбора

В Роскачестве сказали, как выбрать лучшую красную рыбу для блинов на Масленицу: вкуснее и дешевле икры

Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили

19-летняя петербурженка испекла 173 блина за час и побила мировой рекорд на Масленицу

