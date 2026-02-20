Городовой / Полезное / Почему куры едят яйца и как это остановить: секрет идеального курятника
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ленивый пирог на сковороде – все смешать и пожарить: капуста, сыр + еще 1 ингредиент – и домашняя выпечка приглашает на чай Полезное
Где учился в Петербурге Лев Гумилев? Учеба
Световые открытки защитникам: вечерний блеск над Невой с 20 по 23 февраля Город
Топ-3 начинок для блинов на Масленицу-2026: ум отъесть можно, миллионы хозяек уже оценили Полезное
Где жил Виктор Цой в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему куры едят яйца и как это остановить: секрет идеального курятника

Опубликовано: 20 февраля 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему куры едят яйца и как это остановить: секрет идеального курятника
фото Городовой ру
Как отучить кур расклевывать яйца

Расклев яиц — распространенная проблема в птицеводстве, которая нередко перерастает в массовую привычку: стоит одной курице попробовать содержимое разбитого яйца, как вскоре к ней присоединяются и другие. Виновницу легко вычислить — ее лицо будет испачкано желтком. Разберемся, почему распространённые «народные» методы не работают и какие меры действительно помогут решить проблему.

Почему не помогают популярные способы

Многие птицеводы пытаются бороться с расклевом с помощью:

  • искусственных яиц, подложенных в гнездо, — но это может спровоцировать у несушек инстинкт насиживания;
  • невкусных составов (например, горчицы, нанесенной на скорлупу) — такой подход малоэффективен, поскольку у кур иные вкусовые рецепторы, чем у людей, и подобные «отпугиватели» их не останавливают.

Действенные методы профилактики и борьбы

Чтобы минимизировать риск расклева и отучить кур от вредной привычки, стоит применить комплексный подход.

  1. Оперативный сбор яиц. Чем быстрее вы заберете яйца из гнезда, тем меньше шансов, что курица их заметит и попробует расклевать. Регулярный сбор снижает вероятность начала проблемы и не дает ей распространиться.
  2. Подстригание клювов и когтей. Эта мера помогает снизить урон, который птица может нанести яйцу. Выполнять ее нужно аккуратно и при необходимости — лучше проконсультироваться с ветеринаром или опытным птицеводом.
  3. Обогащение среды и отвлечение внимания. Курам нужно давать возможность проявлять естественное поведение и тратить энергию. Попробуйте подвесить к потолку листовое сено — это не только развлечет птиц, но и станет дополнительным источником питания. Также разместить в курятнике блестящие предметы (например, старые компакт‑диски) на разной высоте — они привлекут внимание кур и отвлекут от яиц.
  4. Правильная организация гнезд. Сделайте гнездовые ящики наклонными — тогда снесенное яйцо будет скатываться в заднюю часть гнезда, куда курица не сможет дотянуться. Обеспечьте в гнезде глубокую подстилку (5–8 см), например, из сосновой стружки — она смягчит падение яйца и снизит вероятность его повреждения.

Что делать, если ничего не помогает?

Если вы перепробовали все методы, а расклев продолжается, стоит задуматься о смене стада. В отдельных случаях привычка становится устойчивой поведенческой патологией, и радикальная смена поголовья может оказаться наиболее рациональным решением, отмечает "Курочка".

Помните: расклев яиц — не просто вредная привычка, а серьезная психологическая проблема у птиц. Своевременные профилактические меры и грамотная организация пространства в курятнике помогут сохранить поголовье и продуктивность без лишних потерь.

Ранее портал "Городовой" сообщал, когда сеять огурцы на рассаду в феврале 2026 года.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью