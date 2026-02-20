Городовой / Город / Петербург в тройке лидеров: куда россияне рванут на 23 февраля
Петербург в тройке лидеров: куда россияне рванут на 23 февраля

Опубликовано: 20 февраля 2026 15:30
Global Look Press / Zamir Usmanov
Стоимость аренды жилья в Петербурге составляет около 3,6 тысячи рублей.

Санкт-Петербург вошёл в число наиболее популярных направлений для поездок по России в период с 21 по 23 февраля, как отметили в РИА «Недвижимость».

Основные тренды спроса

Цена посуточной аренды жилья в городе достигает примерно 3600 рублей за сутки.

Лидеры по популярности на эти даты — Москва, Петербург и Казань, за ними следуют Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск; горнолыжные курорты Кировска и Шерегеша тоже в фаворитах.​

Рост бронирований

Спрос на краткосрочную аренду в преддверии 23 февраля вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а доля импульсивных путешествий заметно увеличилась.

Средняя цена аренды по России на праздники составила около 5400 рублей в сутки — это на 33% выше, чем 7–8 февраля 2026 года.​

Долгосрочные предпочтения

Ранее прогнозировали, что в 2026 году россияне чаще поедут в Азию, особенно в Юго-Восточную: Китай, Вьетнам и Таиланд лидируют за счёт экскурсий и недорогих рейсов.

