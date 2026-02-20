Где на Ладоге ловить щуку зимой?

На Ладожском озере зимой наиболее популярными местами для ловли щуки являются Чёрное-Леднево, Лаврово-Нижняя Шальдиха-Назия, Лигово и Кобона.

Зимняя рыбалка на щуку на Ладожском озере — это увлекательное приключение, которое требует знаний особенностей водоёма и тактики ловли. Щука в Ладоге зимой часто концентрируется в местах с растительностью, у берегов и в зонах перехода глубин.

Популярные места для ловли щуки

Район Чёрного и Леднево (Чёрное-Леднево).

Чтобы добраться, нужно ехать на машине. От Леднево к Ладоге проходят по замёрзшему Новоладожскому каналу, от Чёрного — по наплавному мосту. В этом районе ловят на тяжёлые мормышки и блесны. В уловах часто встречаются щука, лещ, окунь, плотва и другие рыбы.

Лаврово-Нижняя Шальдиха-Назия.

Нижняя Шальдиха — село в самой южной точке побережья озера, Лаврово расположено восточнее, в устье реки Лавы. Напротив этих населённых пунктов находится самая мелкая часть Ладоги. На лёд попадают через Новоладожский канал.

Щука здесь часто попадается рядом с берегом, у края тростника, или поглубже — там, где проходит граница подводной растительности. Для ловли используют балансиры и жерлицы. Живцов для жерлиц добывают в канале или у берегов.

Лигово.

Добраться зимой можно на воздушной подушке, особенно в первую половину сезона, когда лёд ненадёжный. В этом районе успешно ловят щук у тростника на жерлицы.

Кобона.

В деревню можно доехать по дороге от Мурманского шоссе. В береговой зоне ловят окуня и щуку. Позже, когда лёд окрепнет, можно ловить плотву на удалении от берега — примерно в 1,5–2 км.

Особенности ловли щуки на Ладоге зимой

Места обитания. В отличие от многих других водоёмов, на Ладоге щука часто остаётся в прибрежных зонах с растительностью (тростнике) всю зиму. Она прячется в зарослях, у кромки травы, в окнах между ними, а также в местах, где подводная растительность граничит с открытой водой. Иногда щука держится на очень малой глубине — слой воды между льдом и дном может составлять всего 20–30 сантиметров.

Снасти. Наиболее эффективны жерлицы с живцом и ловля на балансиры. В качестве живца используют плотву, окуня, реже — карася или ерша. Для жерлиц применяют леску диаметром 0,35–0,40 мм, крючки — двойники. Обязательно использование поводка.

Время ловли. Щука обычно клюёт с середины дня и до сумерек, но бывают периоды и ночного клёва.

