Городовой / Город / Цена стоянки на виду: что изменилось в приложении «Парковки Санкт-Петербурга»
Цена стоянки на виду: что изменилось в приложении «Парковки Санкт-Петербурга»

Опубликовано: 20 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Обновления уже доступны на портале parking.spb.ru и в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», подчинённое комитету по транспорту Санкт-Петербурга, обновило сайт parking.spb.ru и мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга».

Теперь на карте портала и в приложении отображается стоимость парковки, а обновлённые иконки зон показывают цену первого часа для легковых автомобилей категории «В».​

Новые функции для водителей

Пользователи могут добавить виджет на заблокированный экран смартфона, чтобы не пропустить завершение парковочной сессии.

Доступна история операций — пополнения, оплаты, продления и отмены парковки — с деталями по номеру машины, периоду и сумме.

Данные экспортируются в XLSX или CSV (с фильтрами по дате, типу, номеру авто и зоне) на портале, а в приложении — только в PDF.​

Упрощение абонементов и штрафов

Оформление месячных и годовых абонементов теперь проще: достаточно заполнить форму и прикрепить скан подтверждения оплаты. В разделе «Штрафы» личного кабинета появилась ссылка на РПГУ для онлайн-жалоб, с уведомлением о статусе активных обращений. Обновления уже работают на сайте и в приложении на App Store, Google Play, RuStore.​

Планы по парковкам в 2026 году

Вице-губернатор Кирилл Поляков в беседе с ТАСС подвёл итоги 2025 года и отметил, что зона платной парковки расширяться не будет.

В Центральном и Адмиралтейском районах на 29 участках УДС уже добавили места в едином парковочном пространстве — всего 1154, включая 141 для инвалидов. Город фокусируется на развитии перехватывающих и многоуровневых стоянок.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
