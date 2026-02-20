Цена стоянки на виду: что изменилось в приложении «Парковки Санкт-Петербурга»

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», подчинённое комитету по транспорту Санкт-Петербурга, обновило сайт parking.spb.ru и мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга».
Теперь на карте портала и в приложении отображается стоимость парковки, а обновлённые иконки зон показывают цену первого часа для легковых автомобилей категории «В».
Новые функции для водителей
Пользователи могут добавить виджет на заблокированный экран смартфона, чтобы не пропустить завершение парковочной сессии.
Доступна история операций — пополнения, оплаты, продления и отмены парковки — с деталями по номеру машины, периоду и сумме.
Данные экспортируются в XLSX или CSV (с фильтрами по дате, типу, номеру авто и зоне) на портале, а в приложении — только в PDF.
Упрощение абонементов и штрафов
Оформление месячных и годовых абонементов теперь проще: достаточно заполнить форму и прикрепить скан подтверждения оплаты. В разделе «Штрафы» личного кабинета появилась ссылка на РПГУ для онлайн-жалоб, с уведомлением о статусе активных обращений. Обновления уже работают на сайте и в приложении на App Store, Google Play, RuStore.
Планы по парковкам в 2026 году
Вице-губернатор Кирилл Поляков в беседе с ТАСС подвёл итоги 2025 года и отметил, что зона платной парковки расширяться не будет.
В Центральном и Адмиралтейском районах на 29 участках УДС уже добавили места в едином парковочном пространстве — всего 1154, включая 141 для инвалидов. Город фокусируется на развитии перехватывающих и многоуровневых стоянок.